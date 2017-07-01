За границу не выпустят из-за просроченной коммуналки или неоплаченного штрафа? 22 1.07.2017, 10:44

3,950

Разбираемся, кто может попасть в список временно невыездных и как узнать об этом заранее.

Лето - долгожданная пора поездок и отпусков, и многие пока еще только предвкушают, как вскоре будут расслабляться на теплых курортах и в европейских столицах. Тем печальнее будет выяснить на границе, что уехать в другую страну вы не можете. Kp.by выяснила, кого могут внести в базу невыездных и что делать, если это случилось с вами.

Кому вообще могут запретить выезд?

Список ограничений прописан в статье 7 закона «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь». Причины должны быть серьезные: например, вас подозревают или обвиняют по уголовному делу, вы не явились на призыв в армию или состоите на профилактическом учете в органах госбезопасности. Однако в этой же статье сказано, что среди невыездных могут оказаться и те, кто без уважительных причин не исполняет налоговые или имущественные обязательства перед страной, а также физическими и юридическими лицами. Иными словами - должники. При этом долги могут быть самыми разными - налоги, кредиты, штрафы, коммуналка, алименты и так далее.

Если я просрочил платеж, тут же стану невыездным?

К счастью для должников, все происходит не так быстро. - Для ограничения выезда за границу должно быть основание: например, исполнительная надпись нотариуса или судебное решение, - объясняет Дмитрий Ивановский, адвокат юридической консультации Октябрьского района Минска. - Допустим, у вас накопился долг по алиментам. Бывшая жена обращается в суд, а суд принимает решение о взыскании с вас денежных средств. Когда решение вступает в законную силу, возбуждается исполнительное производство, в рамках которого судебный исполнитель начинает принудительное взыскание. Именно судебный исполнитель решает, какую меру по обеспечению исполнения исполнительного документа к вам применить.

Эти меры могут быть разными: например, удержания из зарплаты, если вы работаете, арест имущества, запрет на вождение автомобиля, запрет на выезд за границу. Хотя решение принимает судебный исполнитель, взыскатель (то есть человек или учреждение, которому вы должны) может ходатайствовать о какой-то конкретной мере взыскания. Скажем, если бывшая жена считает, что эффективнее всего повлияет именно запрет на выезд за границу, она может об этом попросить. Но не факт, что судебный исполнитель удовлетворит ходатайство. Когда решение принято, судебный исполнитель обязан выслать его всем сторонам не позднее следующего дня. Важный момент: чаще всего это решение высылают почтой по месту регистрации. Поэтому если вы живете в другом месте, о наложенном запрете на выезд, как и о других принятых к вам мерах, вы можете и не узнать.

Имеет ли значение то, сколько именно я должен?

Сумма не важна. Теоретически вы можете оказаться невыездным, даже если разок просрочили оплату той же коммуналки. Но только в случае, если контролирующие службы обратились по поводу вашего долга в суд, а судебный исполнитель решил выбрать именно такую меру обеспечения исполнения решения.

Если я оплатил все долги, меня вычеркнут из списка невыездных?

Разумеется. Но для этого вам нужно уведомить судебного исполнителя (а не взыскателя) о том, что вы выплатили долг. - После этого судебный исполнитель снимет с вас запрет на выезд. Как правило, этот процесс занимает не более нескольких дней, - комментирует Дмитрий Ивановский. Представим ситуацию: вы приезжаете на границу и выясняете, что не можете пересечь ее из-за давнего неоплаченного штрафа. Вы можете оплатить его на месте: например, с телефона через ЕРИП. Можно ли после этого спокойно ехать дальше? - Вся процедура в любом случае должна быть совершена через судебного исполнителя. Выехать, не уведомив его, невозможно, потому что именно он снимает наложенные ограничения, - объясняет Дмитрий Ивановский.

Как заранее проверить, могу ли я ехать за рубеж?

- Для этого необходимо прийти в подразделение по гражданству и миграции по месту регистрации и написать соответствующее заявление. После этого вам выдадут справку о том, есть ли ваши персональные данные в банке данных, и если есть, то сообщат, каким органом было наложено ограничение на выезд, - рассказал Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД. В департаменте планируют, что в будущем эту информацию можно будет получить и в электронном виде.

ВАЖНО

Едете в другую страну? Проверьте странички и печати в паспорте

Еще одна причина, по которой вас могут не выпустить за границу - проблемы с паспортом. Конечно, прежде всего проверьте, не истек ли срок его действия. На что еще обратить внимание? Заранее убедитесь, что все страницы на месте и выглядят аккуратно: не грязные, не мятые, не рваные, на них нет записей от руки. Бывают ситуации, когда владелец паспорта сам вклеил в него вырванные или выпавшие страницы. В этом случае документ признается непригодным для использования.

Все печати в паспорте должны быть четкими, не расплывшимися. Если ваш паспорт промок, но вы его высушили и печати остались в порядке, на границе все равно может потребоваться специальная проверка, которая может занять несколько часов.

Еще один важный момент - фотография. Она должна соответствовать вашему возрасту: то есть сотрудник пограничной службы должен без проблем идентифицировать вас по этому фото. Если вы не похожи на себя в паспорте, его лучше заменить. Особенно это касается тех, кто получил паспорт более чем на десять лет, а также детей.

В Госпогранкомитете обращают внимание на еще один нюанс. Если вы сменили фамилию, имя или отчество, старый паспорт будет действителен в течение месяца. Это актуально в первую очередь для девушек, которые вышли замуж и собираются в свадебное путешествие. Так что с медовым месяцем лучше не затягивать (или дождаться нового документа). Если для поездки вам нужно получать визу, то паспорт должен соответствовать дополнительным критериям. У разных стран они могут отличаться, и это лучше выяснить до того, как отдавать документы в посольство.

Например, для шенгенской визы паспорт должен быть выдан не более 10 лет назад, в нем должны быть хотя бы две чистые странички, а срок его действия после окончания визы должен быть не меньше трех месяцев. К примеру, если виза заканчивается 1 сентября 2017 года, паспорт должен быть действительным минимум до 1 декабря.