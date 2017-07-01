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Кремль обиделся на Совет Европы

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  • 1.07.2017, 10:53
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Фото с сайта interfax.ru

Россия сокращает взнос в бюджет Совета Европы.

Взнос сокращен на сумму, пропорциональную своему неучастию в работе ее Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Как мы неоднократно заявляли, объем взноса будет заморожен на треть на этот год", - сказал Слуцкий "Интерфаксу" в субботу.

Он напомнил, что в СЕ поступило официальное уведомление "о сокращении взноса пропорционально нашему неучастию в работе ПАСЕ".

Как заметил политик, это, конечно, может вызвать определённые вопросы со стороны генсека СЕ и комитета министров СЕ. "Поскольку средств на работу и должное функционирование Совета Европы не хватает, а Россия является одним из шести основных плательщиков организации", - пояснил Слуцкий.

"Но, тем не менее, затяжная русофобия на площадке ПАСЕ и непрекращающееся шельмование практически за наш счёт заставили Россию, на мой взгляд, совершенно закономерно, пересмотреть ситуацию со взносом", - заявил глава думского комитета.

Взнос России за 2017 год составляет более 33 млн евро, то есть около 7% от общего бюджета СЕ.


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