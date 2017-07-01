закрыть
1 июля 2017, суббота, 15:07
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Завтра ожидаются сильные дожди и грозы

4
  • 1.07.2017, 11:03
  • 4,101

Дожди пройдут на большей части территории страны.

Сильные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 2 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны прогнозируются дожди, в отдельных районах - сильные дожди, грозы.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла, днем - плюс 15-21, по юго-востоку воздух прогреется до 24 градусов.


Мнение

Литература и Чергинец
Литература и Чергинец Ирина Халип
А настоящие ли у любителя парадов полковники?
А настоящие ли у любителя парадов полковники? Виктор Корнеенко
Победа требует выхода на улицу
Победа требует выхода на улицу Николай Статкевич
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Дмитрий Орешкин


Интервью

Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому