Завтра ожидаются сильные дожди и грозы 4 1.07.2017, 11:03

4,101

Дожди пройдут на большей части территории страны.

Сильные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 2 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны прогнозируются дожди, в отдельных районах - сильные дожди, грозы.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла, днем - плюс 15-21, по юго-востоку воздух прогреется до 24 градусов.