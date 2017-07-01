Telegram выпустил обновление для обхода блокировок 1.07.2017, 11:34

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В новой версии мессенджера Telegram появилась возможность делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками прокси-серверов.

Мессенджер Telegram выпустил обновление для мобильных устройств. В версии 4.1 появилась возможность делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками прокси-серверов, сообщает Коммерсантъ.

Создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что "обновление делает Telegram еще более устойчивым к потенциальным блокировкам в будущем - как на территории России, так и в других странах".

Он также напомнил, что команда мессенджера не будет передавать правительству России личные данные пользователей, так как это противоречит политике конфиденциальности Telegram. Само обновление называется "Свобода слова".

Обновление для обхода блокировок появилось в Telegram после угроз российских властей, что доступ к мессенджеру будет ограничен, если тот не зарегистрируется в соответствии с законами России.

Позже Дуров заявил о своем согласии на использование Роскомнадзором регистрационных данных компании. При этом он подчеркнул, что Telegram не будет выполнять "антиконституционный и нереализуемый технически "закон Яровой" (закон РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, - ред.), который предусматривает, что организаторы распространения информации обязаны хранить на территории РФ данные о приеме, передаче и обработке "голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий". Эти сведения они обязаны предоставлять по первому требованию властей.