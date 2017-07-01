Ученые раскрыли загадку тунгусского метеорита 7 1.07.2017, 11:49

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Из-за столкновения метеорита с атмосферой Земли, произошло резкое высвобождение энергии.

Ученые раскрыли тайну крупнейшего в мире Тунгусского метеорита, осколки которого спустя 109 лет после падения так и не смогли найти. Астроном Владимир Коваль заявляет, что метеорит все годы искали не в том месте.

Тунгусский метеорит упал на Землю в 1908 году 30 июня. С тех пор осколки небесного тела продолжают икать, но тщетно. Ученые поражаются, что метеорит, наделавший столько бед, бесследно исчез. Сила удара была настолько сильной, что толчки были зафиксированы в западном полушарии земли, пишет newsyou.info.

За последние 90 лет было организовано четыре экспедиции, целью которой было найти обломки метеорита. За эти годы ученые выдвинули массу теорий касательно того, что же тогда пролетело над тайгой и погубило столько живого.

Однако ни одна теория однозначно не ответила на вопрос, где же осколки метеорита. Владимир Коваль считает, что все пытались заработать на поиске метеорита вместо того, чтобы реально объединить усилия и начать поиск.

Предполагалось, что искать нужно в месте взрыва. Так они и делали, но никто так и не обнаружил загадочных камней. Ученый рассказывает, что по его расчетам метеорит ворвался в атмосферу земли под углом 15 градусов.

Из-за столкновения с атмосферой Земли, произошло резкое высвобождение энергии, именно его приняли за взрывы и начали искать в месте предполагаемого падения.

Затем метеорит отбросило от тропосферы на высоте 15-20 километров, и он упал в итоге примерно в 150 километрах северо-западнее от эпицентра взрыва. Это выводит на мысль, что самая первая экспедиция отправилась в неверное место, а их примеру последовал и другие научные группы.

Спустя 109 лет осколки будет обнаружить еще сложнее, так как за это время они превратились в обычные камни. Чтобы определить их неземное происхождение, нужно проводить ряд анализов.