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На Будславский фестиваль прибыли около 20 тысяч паломников

  • 1.07.2017, 12:11
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Фото: catholic.by

Из них около 2300 человек пришли туда пешком.

Торжества в честь иконы Матери Божьей Будславской проходят ежегодно и в этом году они приходятся на 30 июня и 1 июля, передает Еврорадио.

На фестиваль, который проходит в католическом приходе Успения Пресвятой Девы Марии в деревне Будслав Мядельского района, прибыли около 20 тысяч паломников.

В праздничных мероприятиях приняли участие епископы из Беларуси, представители власти и иностранных дипломатических миссий. В этом году празднования приурочены к 100-летию явления Матери Божьей Фатимской.

В ночь на субботу у костела прошла процессия со свечами. В полночь состоялась святая месса, которую возглавил апостольский нунций в Беларуси, архиепископ Габор Пинтер.

Фото: catholic.by

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