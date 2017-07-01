Венедиктов: Меня удивляет уровень жесткости и открытости, которую позволил себе Лукашенко 14 1.07.2017, 12:44

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Фото: instagram

29 июня диктатор встретился в Москве с руководителями крупнейших российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

Разговор продолжался около трех часов, главная тема — белорусско-российские отношения. Подробнее о встрече Еврорадио расспросило главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

«Ничего особенного в этой встрече не было, — говорит Алексей Венедиктов. — Что касается вопросов к Александру Лукашенко, то я могу говорить о темах, которые поднимал сам. Это вопрос по теме визового, таможенного конфликта, который возник между Россией и Беларусью и длится уже год. Спросил о так называемом налоге на тунеядство, и мы с Александром Григорьевичем довольно сильно поспорили по этому вопросу. Мы поднимали вопрос о конкуренции между белорусскими и российскими товарами. Ну, и другие вопросы, которые задавали мои коллеги».

«Мы договорились с белорусским руководителем продолжить разговор, — говорит Венедиктов. — 12-13 июля в Минске состоится всемирный конгресс Всемирной ассоциации русскоязычной прессы. Он нас туда позвал, и я приеду. Поэтому мы продолжим наш разговор, в том числе и по итогам встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Я уже седой волк и понимаю, что лидеры государств, когда встречаются с редакторами, никогда полностью не бывают искренними… Но он был довольно… не скажу искренним, но открытым. В том числе и касательно «Эха Москвы», которое он, говорит, читает на сайте… Лукашенко был прямым, жестким, в том числе и когда упоминал свои отношения с Борисом Ельциным, с президентом Кучмой, с Путиным, с Порошенко…

Повторюсь, что меня удивляет уровень жесткости и открытости, которую позволил себе Лукашенко. Мы в России от этого немного отвыкли. Естественно, президент Путин намного более дипломатичен, — продолжает Алексей Венедиктов. — Например, история с высылкой в Азербайджан российского гражданина (речь о блогере Александре Лапшине, которого задержали в Минске по запросу Азербайджана). Этот гражданин имел три гражданства — российское, израильское и украинское. По словам Лукашенко, Беларусь ждала, когда одна из этих стран заберет своего гражданина. И, по словам Лукашенко, никто не пожелал этого сделать. Он так сказал, но это же можно и проверить! Достаточно задать вопрос трем министрам иностранных дел.

В ходе разговора Александр Лукашенко упрекнул меня в том, что я с ним не разговаривал уже лет так с 10, что не приглашаю его в эфир, не приезжаю в Минск. Что я могу знать о Беларуси после этого разговора? Я должен туда приехать! Что и сделаю 11 июля».