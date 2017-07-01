закрыть
1 июля 2017, суббота, 15:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Словаки перепели польско-украинскую песню «Гей, соколи!»

  • 1.07.2017, 12:55
  • 4,553

Композиция, переведенная на словацкий язык, стала саундтреком к фильму «Граница».

Песня «Гей, соколи!», исполненная коллективом I.M.T Smile вместе с Ондреем Кандраца, меньше, чем за неделю, набрала почти 500 000 просмотров в YouTube

Фильм «Граница» — рассказ о контрабанде на украино-словацкой границе. Съемки киноленты проходили в Ужгороде и Малом Березном. 

Автором песни «Гей, соколи» является украино-польский писатель Томаш Падура. Но, согласно некоторым источникам, песню также считают народной.


Мнение

Литература и Чергинец
Литература и Чергинец Ирина Халип
А настоящие ли у любителя парадов полковники?
А настоящие ли у любителя парадов полковники? Виктор Корнеенко
Победа требует выхода на улицу
Победа требует выхода на улицу Николай Статкевич
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Дмитрий Орешкин


Интервью

Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому