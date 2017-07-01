Словаки перепели польско-украинскую песню «Гей, соколи!» 1.07.2017, 12:55

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Композиция, переведенная на словацкий язык, стала саундтреком к фильму «Граница».

Песня «Гей, соколи!», исполненная коллективом I.M.T Smile вместе с Ондреем Кандраца, меньше, чем за неделю, набрала почти 500 000 просмотров в YouTube.

Фильм «Граница» — рассказ о контрабанде на украино-словацкой границе. Съемки киноленты проходили в Ужгороде и Малом Березном.

Автором песни «Гей, соколи» является украино-польский писатель Томаш Падура. Но, согласно некоторым источникам, песню также считают народной.