Как правильно питаться во время жары 1 1.07.2017, 13:40

4,313

Во время жарких летних дней нам нужно уделить особое внимание питанию.

Ведь в жаркую погоду нарушается кислотно-щелочной баланс организма. Об этом рассказала терапевт Людмила Самойленко, пишет newsyou.info.

Эксперт рекомендует в жаркую погоду, прежде всего, меньше есть.

«В жару нарушается кислотно-щелочной баланс организма – он смещается в «кислую» сторону. Поэтому нужно питаться продуктами со щелочной валентностью – растительной пищей и молочными продуктами», – объясняет врач.

Самойленко советует есть больше овощей, зелени, ягод, фруктов, кисло-молочных продуктов. И в то же время избегать мяса, жареных, жирных и копченых продуктов.

Кушать следует малыми порциями 4-5 раз в день, а также необходимо придерживаться правильного питьевого режима.

«Выпивайте не меньше 2 – 2,5 литров воды в сутки. В первой половине дня, чтобы избежать отеков», – отмечает врач.