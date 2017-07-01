Эммануэль Макрон в мемах развеселил интернет 1.07.2017, 13:59

Французскому президенту не откажешь в фотогеничности.

Об этом в очередной раз свидетельствует официальный портрет Эммануэля Макрона, сделанный в его рабочем кабинете на фоне раскрытого окна.

Однако не успел президент в четверг распространить его в "Твиттере", как тут же соцсети запестрели мемами, сотворенными интернет-талантами, передает BBC.

Фото: Twitter/EmmanuelMacron

Созданный хэштег #PoseTonMacron ("поставь своего Макрона") быстро стал пополняться новыми "макронами", врезанными в расхожие символы поп-культуры.

Без "Титаника", конечно, не обошлось, и Макрон заменил Кейт Уинслет в объятиях Леонардо Ди Каприо.

А также оказался на постере фильма Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит"...

...и рядом с персонажем Уилла Смита из фильма "Люди в черном"...

...а еще в качестве фигурки настольного футбола.

Его полуулыбка и разведенные в стороны локти сделали Макрона прекрасным кандидатом на участие в традиционном мужском танце хака, который исполняет новозеландская команда регбистов.

И, несмотря на свой подтянутый облик, Макрон даже попал в компанию телепузиков.

А также хорошо вписался с американской группой "Village People", исполнившей в свое время суперхит "YMCA".

Оригинальный твит президента уже набрал более 93 тысяч "лайков" и более 31 тысяч ретвитов.

Вместе с тем традиционные французские СМИ более тщательно проанализировали официальную фотографию, отметив, к примеру, присутствие двух смартфонов у левой руки Макрона. Это может символизировать тот факт, что Макрон позиционирует себя как доступного, современного лидера.

Некоторые читатели предположили, что Макрон просто забыл о том, что они там находятся, однако советники президента тут же отреагировали на это, распространив видео, на котором видно, как президент готовится к фотосъемке: он аккуратно кладет один смартфон на другой и раскрывает некую книгу на определенной странице, заложив ее лентой-закладкой - ляссе.