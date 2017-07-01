На Москву обрушилась буря столетия: появились подробности 4 1.07.2017, 14:07

Из-за гроз, ливня и ветра в Центральной России пострадали 22 человека, еще двое погибли.

По информации агентств, люди погибли от грозы. Из 22 пострадавших десять были госпитализированы, 12 получили медицинскую помощь на месте.

Как собщает РБК, только в Москве пострадали 16 человек, 12 из которых были доставлены в больницы «с травмами различной степени тяжести».

Фото: rbc.ru

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об одном погибшем от удара молнии. Он также сообщил, что в больницах находятся четыре человека.

Фото: rbc.ru

Из-за дождя, сильного ветра и грозы в Московской, Калужской, Владимирской, Тульской, Рязанской областях 30 июня произошли частичные отключения электричества. К утру субботы, 1 июля, в указанных областях без электроснабжения остаются 12 тыс. человек. Всего в течение 30 июня без электроснабжения (включая Липецкую область) оставались 87 тыс. человек.

Фото: rbc.ru

Только в Москве из-за шторма было повалено 1,2 тыс. деревьев. «До понедельника все последствия непогоды будут устранены», — пообещал мэр столицы. Из-за непогоды работа на строительных объектах столицы «была фактически парализована», заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. «Мы очень сильно страдаем от дождей, которые превышают нормы», — добавил он.

Суммарно с 15:00 30 июня в Москве выпало более 90% от месячной нормы осадков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на погодный центр «Фобос». Отмечается, что порывы ветра в некоторые моменты достигали 24 м/с.

Непогода повлияла и на авиасообщение: 1 июля в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково в общей сложности оказалось задержано около 450 рейсов.

Фото: rbc.ru

Фото: rbc.ru

Фото: rbc.ru

Фото: rbc.ru