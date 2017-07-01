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Канада празднует 150-летие

  • 1.07.2017, 14:15

День Канады - национальный праздник Канады - отмечает подписание 1 июля 1867 года Акта о Конфедерации.

Этим документом три британские Северо-Американские колонии - Новая Шотландия, Нью-Брансвик и Канада (позже разделилась на провинции Квебек и Торонто) были объединены под ограниченным контролем британского парламента в доминион Канада. Это означало новый этап становления независимого государства, которое современные канадцы празднуют как «день рождения Канады».

Канадское правительство в этом году подготовило еще более грандиозные торжества, чем обычно. Они начались 21 июня с Дня коренных народов - чествования культуры и наследия коренного населения Северной Америки.


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