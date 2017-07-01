Как в Орше сэкономили на детях 1 1.07.2017, 14:23

Дети не получают предусмотренного санитарными нормами загородного оздоровления, зато деньги «остаются в городе».

В редакцию "Витебского курьера" обратилась Елена Кашина, которая рассказала, каким образом оздоравливают детей-сирот и детей из неблагополучных семей.

По словам Елены, на протяжении уже нескольких лет в Орше оздоровление ребят проходит исключительно на базе средних школ, где функционируют лагеря с круглосуточным пребыванием детей.

Лагеря бывают двух видов: с круглосуточным и с дневным пребыванием детей. Если вторые размещаются в учреждениях образования (школах), то круглосуточные лагеря должны функционировать на стационарной, специально предназначенной для оздоровления базе. К тому же существуют санитарные нормы, предъявляемые к лагерям и их территории: они должны находиться как минимум в 500 метрах от жилого сектора и как минимум в 300 метрах от автомобильной дороги. Однако в Орше лагеря с круглосуточным пребывани м работают в школах.

Для чего это делается? По мнению Елены, причина в том, что на оздоровление детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, выделяются денежные средства из местного и республиканского бюджетов. Если речь идет о загородном лагере, то деньги будут поступать на его счет, а что касается лагеря на базе школы, то деньги перечисляются на счет местного отдела образования.

«А это нарушение Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2004 года № 662 «О некоторых вопросах организации оздоровления детей», – рассказала Елена. – В результате дети так и не получают предусмотренного санитарными нормами загородного оздоровления, а деньги «остаются в городе». В этом и заключается «особая забота» об оршанских ребятах: привлечь деньги на свой счет и оказать за бюджетные средства услугу, которую по законодательству Республики Беларусь ни школы города, ни Отдел образования спорта и туризма не вправе оказывать. Еще такие лагеря прекрасно помогают решить вопрос с обеспечением педагогов работой в летний период».

Многие опекуны и приемные родители понимают, что ночевку в школе вряд ли можно считать оздоровлением, но так как это бесплатно, то согласны отправить туда детей. С этого года от путевки теоретически можно отказаться, но ведь приемным родителям по законодательству положен отпуск, а куда на этот период деть детей, как ни в лагерь?

По словам Елены, еще в 2015 году она звонила на горячую линию Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Руководитель этого учреждения Геннадий Болбатовский удивился, что в Орше лагеря с круглосуточным пребыванием детей функционируют на базе школ, и заметил при этом, что Витебская область обеспечена стационарными загородными лагерями лучше других областей республики.

«В тоже время начальник отдела образования Оршанского райисполкома А.В. Загурский и заместитель председателя Оршанского райиполкома О.В. Смирновский уверяли, что размещение детей на круглосуточное пребывание в школах под видом загородного лагеря вполне законно, и что это Оршанское ноу-хау, – рассказала Елена. – Но почему такое ноу-хау не применяется в других областях и районах? Почему только для оршанских чиновников оказалось заманчивым привлечение бюджетных денег на счет своего отдела? Пару недель назад я была в местном госконтроле, на словах мы затронули эту тему, и мне сказали, что не понимают, почему им еще не дали распоряжение проверить эти лагеря как положено? Почему до сих пор Минск молчит? То есть все понимают, что это незаконно, но пока предписаний сверху не вынесено, то все как бы хорошо».

Елена подсчитала, что в Витебской области 28 лагерей – больше только в Минске. А все ли они заполнены? Например, приемные родители из Полоцка рассказали женщине, что в лагере «Изумрудный» на 1-й и 3-й сменах в шестиместной комнате живут всего по два человека. Почему бы не использовать вакантные места для ребят с Оршанщины?

В настоящее время сменился председатель Оршанского райисполкома. Елена надеется, что теперь изменится и практика формального оздоровления детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, и детское здоровье окажется для оршанских чиновников на первом месте.