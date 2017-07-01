Фотопример – как можно поступить с Осмоловкой

Фотопример – как можно поступить с Осмоловкой3
- Руслан Горбачев, «Солидарность»
- 1.07.2017, 14:32
Все уже давно придумано.
Вокруг минского квартала, известного как Осмоловка, кипят нешуточные страсти. Существует несколько вариантов развития событий, но они упираются всего в два основных пути: сносить квартал или оставлять.
Много было сказано об исторической и культурной ценности Осмоловки. Но для объективности надо добавить, что, судя по форумам, значительная часть минчан это мнение о районе послевоенной застройки не разделяет. И это не удивительно. Отчетливо помню впечатления от первой прогулки по району: разочарования не было, но и не было желания вернуться туда еще раз.
Но. История знает немало примеров неожиданных преображений, когда прежние малозаметные объекты становились неоспариваемой ценностью. Узнаете развалюхи?
Это Троицкое предместье до реставрации. Если бы не чьи-то разумные головы, квартал снесли бы в 80-х, и у современного Минска не было бы одной из самых красивых визитных карточек. А ведь тогда тоже могли сказать: нашли чем гордиться, лучше бы построить что-то новое.
Неизвестно, как Осмоловка будет восприниматься лет, скажем, через двадцать. Если уже сегодня у нее есть многочисленные поклонники, то можно предположить, что со временем их количество будет только расти. А если еще к кварталу подойти с умом и придать ему соответствующий вид... Снести всегда успеется. Нужно время понять, что это место значит для города.
Или вот еще один пример. Всем известный Копенгаген с толпами туристов. Чуть в стороне от центра – небольшой привлекательный квартальчик, из-за своего цвета напоминающий Осмоловку.
Это бывшие казармы. Не нужно быть архитектором или искусствоведом, чтобы предположить, что в свое время они особой ценности не представляли. Но здания решили не сносить, и сегодня этот жилой (!) квартал является одним из украшений Копенгагена.
Кстати, заезжих гостей встретить там не довелось. Жители Копенгагена понимают: такие районы существуют не для туристов, а для них.
Руслан Горбачев, «Солидарность»