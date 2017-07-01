СМИ в Беларуси теперь должны выходить с возрастной маркировкой 6 1.07.2017, 15:14

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Маркировку вводят для "защиты детей от информации".

Продукция СМИ в Беларуси с 1 июля будет распространяться с возрастной маркировкой. Это предусмотрено поправками в законы "О средствах массовой информации" и "Об издательском деле в Республике Беларусь". Маркировку вводят для защиты детей от информации, которая может "нанести вред их здоровью и развитию".

Маркировку продукции СМИ и печатных изданий должны вводить редакции, а также издатели. Примечательно, что издания, вышедшие до 1 июля 2017 года, могут оставаться без такой маркировки.

Градация маркировок будет следующей: "0+" — без ограничений по возрасту, "6+" — для детей от 6 лет, “12+” — для детей от 12 лет, "16+" — для лиц от 16 лет и "18 +" — для лиц от 18 лет.

Для информационных ресурсов, размещенных в интернете, предусмотрен добровольный порядок маркировки.