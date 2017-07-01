Что скрывают Минфин и Совмин 1 Наталья Рябова

1.07.2017, 15:46

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Власти дали установку «запрещать и не пущать».

Осенью 2016 года страну потрясло объявление, что страна закупит услуги по созданию портала открытых данных на миллион долларов. Много разговоров и спекуляций ходило вокруг этого тендера, его прозрачности, принципов отбора подрядчика, да и вообще, нужно ли тратить столько денег на портал открытых данных в нашей не самой открытой стране? Первоочередная ли это проблема?

Судя по условиям первоначального тендера, портал должен быть готов к концу 2018 года. Финансируется это все из государственного внебюджетного фонда. После многочисленных изменений в приглашении процедура госзакупки была в феврале 2017 года отменена «в связи с возникшей необходимостью внесения изменений и (или) дополнений в предмет государственной закупки». И затем объявлена вновь, но уже как НИР (научно-исследовательская разработка) в рамках Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы. В конкурсе приняло участие 5 организаций, победителем объявлена компания Light Well Organisation (lwo.by).

Каким образом определяется, какие наборы данных будут обнародованы? На Форуме по управлению интернетом Минсвязи пообещало прислушаться к голосу общественности в определении того, какие именно данные будут на этом портале, а также озвучило цифру в 100 наборов открытых данных. Правда, возникает вопрос: ведь данные, которые принадлежат разным госорганам, нужно сначала сделать открытыми, то есть вывести из-под действия грифа «Для служебного пользования». Или предполагается просто опубликовать то, что можно найти на сайтах или в сборниках Белстата, только в машиночитаемом виде?

В определении того, какие данные будут выложены, по уверению Министерства связи, подошли научно. Потребности бизнеса и населения выясняет профильный исследовательский институт при Минсвязи. Плюс – благодаря опять же давлению общественности – появилась возможность выразить свое мнение о том, какие данные нужны, при помощи интернет-опроса, инициированного сообществом «Открытые данные. Беларусь». Правда, эти данные пойдут потом разработчику портала, а не главным запретителям.

Из нашего опыта реализации проектов, которые связаны с данными по госфинансам и госзакупкам, мы можем сказать, что, во-первых, многие данные заблокированы и закрыты на уровне Совета Безопасности или Совмина, и даже, например, Министерство финансов не может по своей воле их открыть самостоятельно. И неясно, сможет ли этот опрос как-то повлиять на общую установку «запрещать и не пущать». Во-вторых, они часто с ошибками, нуждаются в чистке, и эти ошибки никто не исправляет, потому что никто не обязан.

Но, в общем, создавать давление снизу, демонстрировать, что есть спрос на нормальное управление, открытые данные, электронное правительство и вообще участие граждан на уровне принятия решений – это, может, и единственный мирный путь, который есть у гражданского общества для того, чтобы заставить к себе прислушаться.

Наталья Рябова, «Наше мнение»