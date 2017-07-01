«Хоть на хлеб и молоко заработаю на ягодах» 9 1.07.2017, 15:59

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Фото: svaboda.org

Как гомельские пенсионеры пытаются дотянуть до пенсии, продавая ягоды.

Черники сейчас не так много на рынках Гомеля, но красивые лесные ягоды уже появились в торговых рядах, передает «Радыё Свабода».

Шестидесятилетняя жительница областного центра, которая представилась Татьяной Николаевной, первой привезла чернику на мини-рынок на улицу Кожара. За двухсотграммовый стакан ягод просит 2 рубля:

«В этом году гораздо меньше черники, чем даже в прошлом году. И мелкая она. В мае же заморозки были. Сады прихватило, и чернике, видимо, досталось - ягодники также в то время цвели. Собирала в лесу возле железнодорожной остановки "Лисички" - это в сторону Чернигова ».

Фото: svaboda.org

Женщина говорит, что часов около шести ходила по лесу, пока собрала 5-литровое ведерко. Вынуждена собирать даже мелкую чернику и везти на рынок, так как «пенсию еще долго ждать - она в середине месяца».

Фото: svaboda.org

«Да какая там пенсия - 250 рублей, - жалуется Татьяна. - Я Диспетчер работала в "Гомельоблавтотрансе", отнесли нас к категории служащих и определили такую пенсию. Пока ее дождусь, то, может, хоть на хлеб и молоко заработаю на ягодах ».

Сама Татьяна Николаевна и ее соседка по торговому прилавку нахваливают чернику: она, мол, для зрения полезна, пищеварения, сердечно-сосудистой системы.

Соглашаюсь с оговоркой: «Это когда черника без радиации».

«Я проверяла, 32 единицы, а норма - 185», - говорит собирательница ягод.

На ярлыке лаборатории мини-рынка «Аэродром», которая относится к городской ветеринарной станции, действительно написано: «Норма 185 Бк / кг». Правильно написать: допустимый уровень 185 беккерелей на килограмм.

На Привокзальной рынке лесными ягодами торгует сельчанин Анатолий из села Кравцовка. Ягоды у него дешевле: за стакан - 1 рубль 50 копеек.

Он не хочет показывать ярлык проверки черники на радиацию, даже сердится: «А зачем? Сказали, что норма».

Фото: svaboda.org

Сельчанин также ходит в лес, чтобы иметь какую-то прибавку к пенсии. Она у Анатолия даже меньше - всего 200 рублей. Собеседник работал в комбинате «Сож» дезинфектором.

«Такая у нас жизнь, - говорит сельчанин, - хотя некоторые и считают, что пенсионерам живется лучше».

На Центральном рынке чернику продают в трех местах. Цена одинакова: стакан - 2 рубля. Многие покупатели подходят, спрашивают о цене и уходят. Дорого.

Фото: svaboda.org

Петр продает с женой и клубнику, и чернику:

«Собрали в лесу за деревней Прибор, проверили на радиацию, можно продавать. Люди берут на вареники или просто полакомиться. Цена, может, и высоковата, но черники в лесу мало. Это, считайте, первая. Будет больше черники, цены снизятся - такой закон рынка».

За три десятилетия после Чернобыля жители региона более чутко начали относиться к ягодам и грибам. По крайней мере, на рынках стараются не покупать «дары леса», не проверенные в лаборатории.

«Мне черника нравятся, - говорит горожанин Игорь. - Если вижу, что проверенная - покупаю. Не проверенную не беру, чтобы не "светиться" от радиации. У нас все-таки много мест, где и ходить не стоит, а не то что собирать к столу».