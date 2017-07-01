СБУ: К кибератаке вируса «Петя» причастны спецслужбы России 5 1.07.2017, 16:07

5,106

Украина пострадала от кибератак в наибольшей степени.

В СБУ утверждают, что в кибератаке замешаны хакеры, которые атаковали компьютеры в Украине в 2016 году, а это свидетельствует о причастности России, пишет liga.net.

Кибератака вируса Petya.A на госучреждения, объекты финансового и энергетического сектора была нацелена на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине. К такому выводу пришли в Службе безопасности, сообщает пресс-служба СБУ.

К атаке причастны спецслужбы России, убеждены в СБУ. Об этом свидетельствует информация, что в атаке замешаны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали в Украине финансовую систему, объекты транспорта и энергетики.

Заражение было спланировано и осуществлено заранее. Оно проходило в несколько этапов.

«Вирус является прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину. Об этом свидетельствует отсутствие реального механизма завладения деньгами», - отмечает СБУ.

В Службе безопасности установили, что заражение систем через бухгалтерское программное обеспечение в последние годы было только во время кибератаки со стороны Северной Кореи.

С 28 июня компьютерные сети украинских государственных учреждений и банков были атакованы программой-вирусом Petya.A. Позже попытки атак этим вирусом были зафиксированы по всему миру. Украина пострадала в наибольшей степени, на ее долю пришлось 75,24% случае заражений.