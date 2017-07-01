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Рабочие бобруйского завода объявили забастовку

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  • 1.07.2017, 16:28
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Рассерженные работники бобруйского завода тракторных деталей сказали начальству «Баста!».

30 июня один из цехов завода ТДиА в Бобруйске бастовал, пишет портал babruisk.by. На данный момент, известно, что руководство завода пообщалось с рабочими и те приступили к работе. Причина забастовки не выплата зарплаты.

Рабочим до сих пор не выплатили заработную плату. Выплата зарплат теперь во многом зависит от МТЗ, главной компании холдинга, куда входит бобруйский завод.

Как стало известно, руководство предприятия сослалось на поломку компьютерной системы из-за чего и не произошла выплата зарплаты.

Среди рабочих ходят слухи, что завод вообще могут закрыть. Из-за нецелесообразности сборки тракторов на ТДиА.


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