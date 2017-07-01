Александр Хацкевич стартовал с победы на посту тренера киевского «Динамо» 1.07.2017, 16:54

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Александр Хацкевич

Команда белорусского тренера разгромила австрийский клуб «Ваттенс».

В пятницу "Динамо" провело первый спарринг на австрийском тренировочном сборе перед стартом чемпионата Украины сезона 2017/18. Соперником киевлян был австрийский клуб "Ваттенс", выступающий во втором по силе дивизионе страны, пишет segodnya.ua.

Матч завершился убедительной победой украинского клуба со счетом 4:0. Все голы были забиты во втором тайме: отличились Кадар (54-я минута), Буяльский (55), Беседин (72). Еще один гол на 75-й минуте в свое ворота забил игрок "Ваттенса".

Подопечные Александра Хацкевича, для которого эта победа стала первой у руля "Динамо", провели игру двумя разными составами.