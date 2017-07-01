На время парада в центр Минска лучше даже не пытаться заезжать 10 1.07.2017, 16:59

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Фото: Павел МАРТИНЧИК

ГАИ будет эвакуировать автомобили, запаркованные в районе парада.

В связи с проведением парада в честь Дня независимости 3 июля уже в 5:00 закроют движение по ул. Стариновской, сообщили в ГАИ столицы. Механизированная колонна начнет движение в 6:00, в связи с этим поэтапно будет закрываться движение по маршруту следования техники: ул. Стариновская — подъем по встречной полосе — пр. Независимости — пр. Машерова. Движение будет возобновляться по мере прохождения колонны, пишет onliner.by.

«Построение механизированной колонны будет осуществляться по пр. Машерова на участке от проспекта Независимости до р. Свислочь, — дополнили инспекторы. — Кроме этого, с 6:00 до окончания утренних мероприятий будет ограничено движение по пр. Машерова от пр. Независимости до ул. Тимирязева и по пр. Победителей от ул. Мельникайте до ул. Гвардейской. После их окончания будет ограничено движение по маршруту: пр. Машерова — ул. Тимирязева — ул. Саперов — пр. Победителей — ул. Орловская — ул. Сурганова — пр. Независимости — ул. Стариновская — ул. Основателей, в связи с возвращением техники к местам дислокации».

Госавтоинспекция рекомендует водителям и пассажирам общественного транспорта учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее, а также не парковать транспортные средства на указанных участках. В противном случае автомобили будут эвакуированы.

2 июля с 20:00 до окончания праздничных мероприятий 3 июля будет запрещена парковка по пр. Машерова от пр. Независимости до пр. Победителей в обоих направлениях (включая придорожные парковки). Также парковаться будет запрещено по ул. Гвардейской от пр. Машерова до пр. Победителей, по ул. Игнатенко от ул. Грибоедова до пр. Победителей, по ул. Грибоедова от пр. Машерова до ул. Игнатенко, по ул. Тарханова от ул. Гвардейской до ул. Грибоедова, на парковке у дома №41 по пр. Победителей (рядом с химчисткой «Сияние»). С учетом того, что будет работать эвакуатор, в ГАИ просят в случае вынужденной остановки в указанных местах оставлять под лобовым стеклом контактный телефон для связи.