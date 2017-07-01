5 фактов про «новый» белорусский рубль 1.07.2017, 17:42

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Иллюстрационное фото tut.by

Деноминированный рубль уже успела «потрепать» инфляция.

1 июля 2016 года в Беларуси появились новые деньги. С национальной валюты исчезли сразу четыре нуля, старые банкноты заменили новыми, а вместо мельчайших впервые ввели монеты.

«Свабода» собрала самые интересные факты о том, что произошло с новым белорусским рублем за год.

1. Инфляция с июля 2016 по июль 2017 года составила 5,8%. При этом в первый после деноминации месяц она была равна всего 0,4%, а в августе 2016-го наблюдалось даже дефляция в размере 0,1%.

2. 164 доллара - столько неизвестный коллекционера заплатил за монету номиналом один рубль на специальном аукционе. Ее уникальность заключалась в том, что рубль отчеканили на заготовке для 20-копеечной монеты. В торгах участвовали четыре коллекционера, начальная цена коллекционной редкости составляла 67 рублей.

Кроме бракованных монет, на аукционах нумизматов после деноминации продавалось много нестандартных новых банкнот. Например, одна пятирублевка ушла с молотка за 400 долларов. Она отличался необычным цветом.

3. Участие 100-рублевки в конкурсе на самую красивую банкноту.

Белорусский банкноту настолько высоко оценили впервые, раньше деньги Нацбанку в конкурсы не допускались. Купюра с изображением Несвижского дворца в итоге проиграла швейцарской банкноте номиналом 50 франков, однако все же вошла в число восьми красивейших банкнот мира.

4. 77% - столько мелких банкнот (100, 500 и 1000 рублей) старого образца оставалась на руках у белорусов за несколько дней до 1 января 2017 года. Дня, когда старые деньги перестали принимать в кассах магазинов. Старых банкнот среднем номиналом (5, 10 и 20 тысяч рублей) у белорусов осталось около 30%.

5. В три раза. Настолько после проведения деноминации увеличилось количество преступлений, связанных с оборотом фальшивых денег. Если за первые шесть месяцев 2016 года таких преступлений было 8, то во второй половине года уже 24. 19 из них были связаны с подделкой новых белорусских банкнот.