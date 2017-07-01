Cколько стоит снять домик на лето? 8 1.07.2017, 18:26

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Три варианта для тех, у кого нет собственного домика в деревне.

К сожалению (или к счастью), но собственным домиком в деревне судьба одарила далеко не каждого белоруса, пишет tio.by. Именно поэтому в сезон уставшие от машин, гипермаркетов и прочих прелестей мегаполиса горожане устремляют свои взоры в сторону деревни. Сменить место жительства на лето мечтают и мамы с детишками, и офисный планктон, и люди преклонного возраста. Цель у всех одна – уехать подальше от города. Сегодня мы решили посмотреть, а что предлагает отечественный рынок такой категории «туристов»? Во что обойдется долговременная аренда дачки, усадьбы или коттеджа на берегу озера?

Вариант первый: домик в дачном поселке

Поиск дачи на лето стоит начать с просмотра объявлений на тематических сайтах. Найти здесь можно все что угодно, начиная от классической «советской» дачи в садовом товариществе до трехуровневого коттеджа на берегу Вилейского водохранилища. Что касается экономичных вариантов, то стоимость весьма скромного домика с удобствами на улице начинается от 200–250 рублей (100–125 евро) в месяц. За эту сумму вы получите старенькую мебель, не очень ухоженный участок и ежедневные хлопоты в виде доставки воды из колодца, приготовления пищи на старенькой плитке и приема душа на улице.

За более комфортные условия хозяева загородной недвижимости просят чуть больше – например, за небольшой дом недалеко от Вилейского канала с двумя комнатами, кухней и оборудованным санузлом с вас возьмут около 400 рублей (200 евро) в месяц.

Еще более шикарный вариант – 100-метровая «фазенда» с газоном, барбекю, беседкой, сауной и бассейном – обойдется арендатору в сумму около 1500 рублей (750 евро).

Фото: tio.by

Примерно так выглядит дача за 250 рублей в месяц

Фото: tio.by

Фото: tio.by

Типичные интерьеры недорогого загородного жилья

Фото: tio.by

За этот дом с необычной архитектурой хозяева хотят 560 рублей в месяц. Горячая вода, оборудованный санузел и грядки со свежей зеленью – включены.

Фото: tio.by

Стоимость аренды подобного коттеджа начинается от 3000 рублей

Вариант второй: усадьба

Учитывая, что усадеб в нашей стране уже более двух тысяч, шансы найти среди них ту, что подойдет именно вам, достаточно высоки. Если вы ищете вариант для спокойного семейного отдыха на длительное время, сразу стоит отбросить усадьбы, принимающие экскурсионные туры или специализирующиеся на свадьбах-банкетах. Здесь будет шумно и некомфортно. Лучше выделить только те варианты, которые предполагают размещение нужного вам количества человек.

Среди плюсов отдыха именно в усадьбе – комфортные условия проживания (усадебные домики располагаются не в дачных товариществах, и поэтому практически всегда могут похвастаться некоторой уединенностью и большой придомовой территорией), наличие удобств (здесь знают, что нужно гостям, а значит, у постояльцев всегда будет горячая вода, санузел, работающая плита, микроволновка и другие достижения цивилизации), возможность организации питания (многие хозяева готовы предоставить отдыхающим не только кров, но и горячие домашние обеды). Ну и, конечно, стоит отметить то, что усадьбы обычно расположены вблизи каких-нибудь прудов, озер или речек. Так что купание (или любование водой) вам обеспечено. И это мы еще не упомянули про бани и бассейны – таковые тоже есть на многих агроусадьбах.

Говоря о цене, подчеркнем, что большинство владельцев сельской недвижимости готовы к определенной гибкости в работе с клиентом. Так, если вы будете снимать усадьбу на несколько недель или, еще лучше, – на месяц, то хозяева скорее всего пойдут вам навстречу и значительно снизят стоимость аренды.

Примеры:

Фото: tio.by

За этот небольшой деревянный дом в Логойском районе просят 1200 рублей (600 евро) за месяц

Фото: tio.by

Проживание в подобной колоритной усадьбе в Витебской области обойдется в сумму около 2000 рублей (1000 евро) в месяц

Вариант третий: коттедж на базе отдыха

Зачем изобретать велосипед, если все уже придумано до нас? Зачем искать чью-то полузаброшенную дачу, когда есть ухоженные и досмотренные арендные коттеджи (домики), принадлежащие нацпаркам, охотхозяйствам или частным предпринимателям? Здесь вам и собственная закрытая территория, и какая-никакая инфраструктура (в виде детских площадок, бань, прокатов велосипедов и обустроенных пляжей), и наконец – компания. Не вам, так вашим деткам, которым точно будет веселее в окружении себе подобных. Единственный минус – на подобных базах отдыха вряд ли понравится интровертам. Ведь несмотря на собственный домик, вы ежедневно будете пересекаться с другими постояльцами на общей территории, на площадке или у водоема. В этом случае вам все же стоит обратить внимание на два первых варианта. А вот во всем остальном – сплошные плюсы. Оборудованные домики гостиничного типа (то есть никакой советской мебели и хозяйских вещей), современные кухни и санузлы; постоянный контакт с администрацией (в случае возникновения каких-либо вопросов). Правда, и цена вопроса – немаленькая. В общем, стоит подумать.

Примеры:

Усадебный комплекс «Голубые озера»

Фото: tio.by

Домик со всеми удобствами (вместимость – 4 человека)

Стоимость – 2100 рублей (1050 евро) в июне, 3000 рублей (1500 евро) в июле

В цене – проживание, пользование территорией, детской площадкой, спортивным инвентарем

База отдыха «Слободка» (нацпарк «Браславские озера»)

Фото: tio.by

Домик со всеми удобствами (вместимость – 2-3 человека)

Стоимость – 2850 рублей (1425 евро) в месяц.

В цене – проживание и 3-разовое питание!