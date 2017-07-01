Десятки тысяч рассерженных жителей Гонконга вышли на марш 1 1.07.2017, 18:32

5,218

Митингующие требуют от Китая введение всеобщего избирательного права.

В Гонконге 1 июля отмечается двадцатилетие возвращения этой бывшей британской колонии под управление Китая, пишет «Новое время».

Десятки тысяч человек приняли участие в ежегодном марше в поддержку демократии. Митингующие собрались в центральном парке города, названном в честь британской королевы Виктории. Основное выдвигаемое ими требование в адрес китайских властей – введение всеобщего избирательного права. На проводившемся ранее официальном мероприятии выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он подтвердил намерение китайских властей проводить курс "одна страна, две системы" и предостерег от попыток оказать давление на правительство страны. Си Цзиньпин присутствовал на церемонии приведения к присяге новой главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

В Основном законе Гонконга, вступившем в силу после передачи территории под юрисдикцию Китая, обозначена гарантия широкой степени самостоятельности и автономии анклава "по меньшей мере до 2047 года". Среди части населения бывшей колонии сохраняется беспокойство относительно будущего Гонконга.

Накануне в Гонконге произошли столкновения демократических активистов со сторонниками пропекинского курса. Несколько участников столкновений были задержаны.