закрыть
1 июля 2017, суббота, 21:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Десятки тысяч рассерженных жителей Гонконга вышли на марш

1
  • 1.07.2017, 18:32
  • 5,218

Митингующие требуют от Китая введение всеобщего избирательного права.

В Гонконге 1 июля отмечается двадцатилетие возвращения этой бывшей британской колонии под управление Китая, пишет «Новое время».

Десятки тысяч человек приняли участие в ежегодном марше в поддержку демократии. Митингующие собрались в центральном парке города, названном в честь британской королевы Виктории. Основное выдвигаемое ими требование в адрес китайских властей – введение всеобщего избирательного права. На проводившемся ранее официальном мероприятии выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он подтвердил намерение китайских властей проводить курс "одна страна, две системы" и предостерег от попыток оказать давление на правительство страны. Си Цзиньпин присутствовал на церемонии приведения к присяге новой главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

В Основном законе Гонконга, вступившем в силу после передачи территории под юрисдикцию Китая, обозначена гарантия широкой степени самостоятельности и автономии анклава "по меньшей мере до 2047 года". Среди части населения бывшей колонии сохраняется беспокойство относительно будущего Гонконга.

Накануне в Гонконге произошли столкновения демократических активистов со сторонниками пропекинского курса. Несколько участников столкновений были задержаны.


Мнение

Литература и Чергинец
Литература и Чергинец Ирина Халип
А настоящие ли у любителя парадов полковники?
А настоящие ли у любителя парадов полковники? Виктор Корнеенко
Победа требует выхода на улицу
Победа требует выхода на улицу Николай Статкевич
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Дмитрий Орешкин


Интервью

Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому