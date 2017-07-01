Белорусская компания поднялась на вторую строчку в топе «трендовых разработчиков» 1.07.2017, 18:43

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Компания из нашей страны вошла в популярный рейтинг GitHub.

Компания Akveo поднялась сегодня на вторую строчку в топе «трендовых разработчиков» на авторитетном ресурсе GitHub. Сервис посвящен хостингу IT-проектов и коллективной разработке проектов. Офис Akveo находится в Минске. Две разработки белорусов (Kitten Tricks и React Native UI Kitten) находятся в числе наиболее популярных репозиториев — хранилищ данных, пишет onliner.by.

В трендах недели на GitHub белорусская компания находится на 10-м месте. Стоит отметить, что список динамичный, он постоянно обновляется. Компания занимается как разработкой сторонних проектов, так и созданием собственных.

Сервис GitHub заработал в 2008 году. Это своего рода социальная сеть для айтишников: программисты, дизайнеры и другие IT-специалисты могут оценивать работы друг друга и предлагать свои идеи.