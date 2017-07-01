Без салютов и танков: Как другие страны отмечают День Независимости 3 1.07.2017, 18:51

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Фото: EPA

В Норвегии одевают национальные костюмы, в Китае — неделя выходных.

3 июля Беларусь парадом и салютом отпразднует очередной День Независимости. А как отмечают подобные праздники в других странах? Tut.by попросил жителей Польши, Китая, Норвегии и Израиля рассказать, как проходит государственный праздник, устраивают ли там парады и вызывают ли они чувство патриотизма у местных жителей.

Польша: красно-белые полотна развиваются почти у каждой квартиры

Ханна Заброска живет в городе Щецин на западе Польши. Из Пинска в страну-соседку она переехала 7 лет назад. Закончила Щецинский университет и сейчас с мужем растит дочку Алису.

ФОТО: TUT.BY

В Польше День Независимости отмечают 11 ноября. И это, говорит белоруска, обязательный для всех выходной. Магазины, кафе, банки — ничего не работает.

— Для поляков — это не столько государственный, сколько личный праздник, — рассказывает Ханна. — Мой муж, например, каждый год за день до 11 ноября вывешивает на балконе большой флаг. Вообще, если в День Независимости посмотреть на нашу многоэтажку, то красно-белые полотна развиваются почти напротив возле каждой квартиры. И так во всех домах.

Флагами украшают административные здания, магазины, общественный транспорт и машины.

— Поляки — патриоты, и очень этим гордятся. Особенно мужчины старшего поколения, — продолжает собеседница. — Честно, мне до сих пор сложно понять, почему обычные люди здесь с таким трепетом украшают свои окна флагами. У нас в Беларуси я такого не видела. Муж говорит, так он выражает гордость за то, что живет в сильной и независимой стране.

В День Независимости в Варшаве проходит парад.

— Парад начинается часов в 11.00 и больше похож на марш. Здесь нет никаких танков, самолетов, только военные с цветами, — описывает праздник Ханна. — Примерно в это же время в костелах начинается служба. Многие в этот день обязательно приходят помолиться за свою страну. Первый раз, когда я попала на такую мессу, удивилась, потому что здесь пели патриотические молитвы.

11 ноября, уточняет Ханна, в костелах очень много людей. Службы идут весь день. И те, кто не успел с утра, могут прийти и помолиться за Польшу в другие часы.

— В последнее время в День Независимости в Польше стали проходить различные акции, — делится наблюдениями девушка. — В этом году, например, в Варшаве параллельно с маршем или после него, состоялся огромный митинг. На него собралось более 100 тысяч человек. Все чаще замечаю, что в государственные праздники — День Независимости, День Конституции, поляки хотят не просто веселиться, но и говорить. Говорить, что мы независимы, что у нас есть свое мнение.

Обычно в День Независимости Ханна с мужем много гуляют, а вечером идут в гости к родителям супруга.

— Мы собираемся и пьем чай. И ценность такой встречи в том, чтобы в этот важный для страны и каждого день, вся семья была вместе.

Китай: неделя выходных

Ду Хэн родился в Китае, но уже пять лет живет в Беларуси. Праздник-аналог нашего Дня Независимости в Поднебесной называется День образования Китайской Народной Республики. Отмечают его 1 октября и отдыхают по этому случаю целую неделю.

ФОТО: TUT.BY

— С 1 по 7 октября у нас выходные, которые называются «золотая неделя», — рассказывает Ду Хэн. — Такие большие каникулы в Китае всего два раза в год: на Новый год и День образования КНР, поэтому в эти дни многие люди отправляются в путешествия. Те, у кого есть деньги, едут за границу, кто попроще — смотрят страну.

Главный день «золотой недели» — 1 октября. Улицы к празднику украшают фонариками, живыми цветами и приветственными плакатами.

— В первые 20 лет, после того, как была создана КНР, каждый праздник проходили военные парады, а теперь только в круглые даты, — продолжает собеседник. — Последний был два года назад и длился четыре часа. Он очень похож на белорусский — много техники, самолеты, военные. Все это проходит на Площади Тяньаньмэнь — одной из самых больших в мире. Там же на День образования КНР обязательно появляется портрет Мао Цзэдуна.

А еще в юбилейные парады в колоне обязательно идут представители 56 национальностей, которые живут в Китае.

— Все они в своих традиционных костюмах, это очень красиво, — делится впечатлением Ду Хэн. — В годы, когда парада нет, мероприятия в разных городах проводит местное правительство.

На День образования КНР, говорит молодой человек, в Пекине всегда не протолкнуться: на праздники сюда съезжаются люди со всей страны.

Норвегия: вся страна в национальных костюмах

ФОТО: TUT.BY

Анна Омсландсетер живет в городе Поршгрюн, Норвегия. Главный государственный праздник здесь отмечают 17 мая. В этот день в 1814 году Норвегия перестала быть датской провинцией и с правом самоуправления перешла под власть Швеции.

ФОТО: TUT.BY

— В этот день норвежцы выходят на улицу очень нарядные. Мужчины в строгих костюмах, белых рубашках, галстуках. Многие, особенно молодые девушки, надевают национальные костюмы. В зависимости от провинции платья у них разного цвета. У нас, например, черно-красные.

Кстати, стоят национальные костюмы очень дорого. И с ними обязательно носят еще более ценные серебряные украшения.

— Норвежцы в основном лютеране, эти платья девушки шьют к конформации, а потом берегут их и надевают только на большие праздники, — продолжает собеседница. — А те, у кого, как у меня, нет такого наряда, просто красиво одеваются.

На параде в колоннах идут школьники, спортсмены, скауты — в общем, все желающие организации. А еще здесь всегда много оркестров и рок-клуб. В итоге получается громко и весело.

— За парадом в Осло наблюдает король, — рассказывает Анна. — Интересно, что замыкают колонны выпускники в очень специфических комбинезонах, которые свистят в свистки и раздают всем визитки. При этом цвет их штанов зависит от направления обучения: красные, например, это общие предметы, бывают еще черные и синие.

После парада многие собираются компаниями и готовят что-нибудь на гриле. Мясо, например, или сосиски.

— Ну, а мы идем в небольшую квартирку к бабушке мужа. К этому времени она всегда готовит национальное блюдо — тушеную картошку с мясом и овощами. А после ужина и разговоров — все по домам.

— А салют?

— Салютов 17 мая здесь нет, вообще, этот праздник получается очень бюджетным.

Израиль: день открытых дверей на военных базах

Диана Шапиро юрист из города Ришон-ле-Цион в Израиле. День Независимости, говорит, главный в их стране светский праздник.

— Отмечаем мы его по еврейскому календарю, поэтому даты могут сдвигаться. Часто праздник приходится на май и немного ассоциируется у меня с Первомаем, — рассказывает Диана. — Не отмечают его только ультраортодоксальные евреи, но они не встают и во время сирены, которая звучит в День памяти. Сигнал длится минуту, и все эти 60 секунд мы молча чтим память погибших израильтян.

День памяти отмечают накануне Дня Независимости. В этот праздник поминают павших солдат Израиля и жертв террора.

— Вечером в Иерусалиме на горе Герцеля зажигают 12

факелов. Они символизируют 12 колен, образовавших нашу страну, — продолжает собеседница. — Это очень символично: как переход от большого горя к большой радости.

По словам Дианы, в День Независимости главные улицы городов перекрывают, повсюду много флажков и больших флагов.

— Проходят концерты и официальные мероприятия, — перечисляет Диана. — Музеи в этот день работают бесплатно, поэтому некоторые посещают выставки.

А еще обязательная часть праздника — парад ВВС. Авиашоу проходят где-то в 40 городах. В День Независимости двери для посетителей открывают и авиабазы. Люди могут приехать и посмотреть на технику, которая там есть.

— Вообще, в Израиле нет строгих правил, как праздновать День Независимости. Многие просто едут за город на шашлыки.