Тайна двух фотографий, которые запечатлили уникальные события 1 1.07.2017, 19:24

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Немецкое орудие K5

Фото: onliner.by

Интересные факты о фотографиях, которые знает каждый.

На одной фотографии — взрыв после первого в мире ядерного выстрела из пушки. Вторая показывает нам лица людей, которые впервые увидели новое чудо техники — 3D-кино про львов-людоедов, пишет onliner.by.

Выстрел «Атомной Энни» (1953 год)

Прогресс атомной энергетики, казалось, открывал безграничные перспективы для развития человечества. Точно такие же, впрочем, как и для прекращения его существования. Ядерная бомба стала оружием безусловного устрашения и уничтожения. Проблема в том, что его не будешь использовать направо и налево — это крайний аргумент для взаимного сдерживания супердержав. Но что делать, если повоевать все равно хочется?

Правильно, надо сделать ядерное оружие поменьше. Пистолеты и автоматы? Увы, пока невозможно. А вот пушка, стреляющая ядерными зарядами, против какой-нибудь вражеской пехоты, бронетехники и укреплений будет незаменимым оружием. Наверное, примерно так рассуждали создатели «Атомной Энни».

Речь о сотрудниках организации под названием «Пикатинни Арсенал». Компания подчинялась министерству обороны США и в 1949 году получила задание создать артиллерийское орудие, способное стрелять ядерными зарядами. Работы велись под руководством инженера Роберта Шварца, взявшего за основу для «Атомной Энни» немецкое 280-миллиметровое тяжелое железнодорожное орудие K5E Leopold. Конструкция была переработана, чтобы пушка могла передвигаться не только по железной дороге, но и по земле — с помощью пары огромных тягачей.

«Атомная Энни», она же официально M65, она же изначально T1, стала самым большим орудием мобильной артиллерии, которое когда-либо производили в США. Гигант весил более 83 тонн, а длина ствола достигала 12 метров. Проект живо был одобрен Пентагоном и после трехлетних разработок предстал во всей своей красе. «Атомная Энни» даже приняла участие в январском параде 1953 года, который проходил в честь избрания президентом Дуайта Эйзенхауэра.

Настало время испытаний первой в мире ядерной пушки. 25 мая 1953 года в 8:30 «Атомную Энни» протестировали на полигоне в пустыне Невада. Это был первый в истории человечества выстрел атомным артиллерийским снарядом. Посмотреть на знаменательное во всех смыслах событие собралось более 3200 человек!

Пушечный снаряд имел диаметр 280 миллиметров, длину почти 140 сантиметров и весил под 400 килограммов. Его мощность была сравнима с «Малышом» — бомбой, сброшенной на Хиросиму. Самое страшное оружие получило новый виток развития, ведь теперь его не надо было доставлять на самолете, достаточно было зарядить снарядом артиллерию.

Детонация произошла на высоте 160 метров над землей, через 19 секунд после выстрела. За это время снаряд преодолел более 10 километров. Место взрыва не совпало с расчетным на несколько десятков метров, но в случае с ядерным оружием язык не повернется назвать это промахом.

К радости военных, взрывная волна оказалась мощнее расчетной. Отраженная от поверхности земли, она разнесла в щепки здания и автомобильный транспорт, оказавшийся в зоне поражения.

Автор фотографии, на которой запечатлен момент взрыва первого в мире ядерного снаряда, выпущенного из пушки, сегодня неизвестен. Это был штатный военный фотограф, снимок которого теперь считается собственностью американского правительства. При этом фото вошло в историю как напоминание о том, в какой кошмар при желании военных может превратиться даже локальный конфликт.

После успешного испытания «Атомной Энни» было изготовлено еще два десятка таких же орудий и 80 снарядов к ним. Каждая пушка оценивалась в $800 тыс. (а это, между прочим, более семи миллионов нынешних долларов)! Орудия поставлялись в Европу и Южную Корею и постоянно передислоцировались, чтобы не примелькаться на шпионских фото. «Атомная Энни» оставалась на вооружении до 1963 года, после чего ей на смену пришли более современные разработки. Впрочем, по официальной версии, в США так никогда больше и не испытывали атомный артобстрел.

Фото: Fine Art America

Считается, что сегодня ядерной артиллерии нет на балансе ни одной страны. Но это не точно. По словам некоторых экспертов, такие пушки могут находиться в арсенале Китая, Индии и Пакистана. Что же касается самой «Атомной Энни», то в 2010 году она была восстановлена в качестве музейного экспоната и в настоящее время выставлена в Танковом и артиллерийском музее армии США.

Зрители первого 3D-фильма (1952 год, Джей Эр Айерман)

На самом деле первые шаги в съемке 3D-кино начали делать практически с момента изобретения кинематографа. Говорят, первый стереоскопический фильм вышел в прокат еще в 1922 году, правда, пленка с ним не сохранилась. Но все это были робкие попытки перевести индустрию киноразвлечений в трехмерный формат. Сложные системы для черно-белого кино в лучшем случае добирались до стадии экспериментальных просмотров, после чего о них никто не вспоминал.

Поэтому официальным «днем рождения» 3D-кино считается 26 ноября 1952 года. Любопытно, что как раз в это же время в США заканчивали разработки «Атомной Энни», о который мы писали выше.

В этот день в прокат впервые вышел полнометражный цветной 3D-фильм «Бвана-черт». Кино показывали с помощью пары синхронизированных между собой проекторов с поляризационными фильтрами Polaroid. Из-за того что в проектор вмещалось пленки менее чем на час фильма, приходилось, как в театре, делать антракт.

Те самые львы-людоеды. Точнее, их чучела

Сам «Бвана-черт» был основан на реальной истории строительства Угандийской железной дороги. На протяжении девяти месяцев рабочие подвергались нападениям парочки львов-людоедов, которые убили и съели несколько десятков человек. Кстати, двадцать лет назад эта же история была экранизирована в фильме «Призрак и Тьма» с Вэлом Килмером в главной роли.

Увы, но «Бвана-черт» оказался дрянным кино. Сюжет, постановка, актеры, дрессированные ручные львы — плохо было все. К тому же зрители жаловались на неудобные очки и странную трехмерность, которая, кажется, никого толком не впечатлила. Пространственная глубина проявлялась в редких эпизодах, зато постоянно раздражали ограниченный угол обзора, неестественные пропорции объектов и мутная картинка. Все это делало фильм еще более нереальным, хотя, наоборот, должно было обеспечить эффект присутствия.

фото: Джей Эр Айерман

Скорее всего, о картине быстро забыли бы, если бы не фотограф журнала Life Джей Эр Айерман. Он, как и многие его коллеги, был приглашен на премьеру, чтобы стать свидетелем кинособытия мирового масштаба — 3D в цвете, да еще не короткометражка, а полноценные час двадцать!

Джей Эр Айерман

фото: Pinterest

Так уж вышло, что снимать происходящее вокруг оказалось намного интереснее, чем мучиться от просмотра кино. Джей Эр Айерман сделал серию снимков зрителей, застывших в ожидании чуда. Фотография со стройными рядами лиц в очках, устремленных на экран, была опубликована в журнале Life и стала знаковой. Один из яростных критиков капитализма, француз Ги Дебор, даже выбрал фото в качестве символа людской отчужденности. По его словам, у запечатленных на снимке людей мрачные лица, плотно сжатые губы и состояние, подобное трансу. До всего этого их, безусловно, довел капитализм.

Любопытно, что на других фото той же серии все совсем иначе: на лицах зрителей читается гамма эмоций, люди улыбаются и в целом выглядят довольно расслабленно. Но войти в историю было суждено другому снимку.

Несмотря на слабое техническое исполнение и отсутствие кинематографических достоинств, «Бвана-черт» более-менее окупился и послужил точкой отсчета для создания других стереофильмов.

Джей Эр Айерман еще долго работал в Life, потом публиковал свои работы в Time, National Geographic и других авторитетных источниках. Он придумал особый детектор для фотографирования атомных взрывов, усовершенствовал подводные съемки, использовал вогнутое зеркало для фото северного сияния… Но известность ему принесла та самая фотография, сделанная одним ноябрьским вечером в кинотеатре на премьере странного фильма «Бвана-черт». Фотограф умер в 1985-м в возрасте 79 лет от почечной и сердечной недостаточности.