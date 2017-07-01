Языковой активист продолжает белорусизацию отечественного футбола 2 1.07.2017, 19:34

Cпортивные функционеры сопротивляются и переходят на личности.

Языковой активист Игорь Случак продолжает переписку с администрациями футбольных клубов, призывая их использовать в работе клуба белорусский язык.

Отметим, что эти призывы приносят плоды — более половины команд Высшей лиги теперь по крайней мере пишут фамилии футболистов по-белорусски, некоторые проводят трансляции на родном языке, пишет nn.by.

Игорь Случак

Однако сотрудничество с некоторыми клубами никак не налаживается. Один из примеров — микашевичский «Гранит», который в прошедшем году вылетел из Высшей лиги. На председателя совета «Гранита», давнего пресс-секретаря клуба Марину Быструю уже составляли протокол за отказ отвечать Случаку на белорусском языке. Тем временем переписка продолжается. Языковой активист опубликовал в фейсбуке свежий ответ — отметим, что все же по-белорусски.

Правда, цитаты можно использовать как антипримеры из деловой переписки:

«Вы вельмі рана зрабілі для сябе нейкія высновы, атрымаўшы адказ ад нас на беларускай мове. Мае адказы на беларускай мове не даюць вам падставы рабіць свае недалёкія высновы. Адказваю на беларускай мове, ды і наогул, адказваю вам, можна сказаць, пераступіўшы праз сябе і толькі з глыбокай павагі да службовых асоб дзяржаўных органаў, якія вы ў прамым сэнсе гэтага слова сваімі лістамі дастаяце і будзеце даставаць, калі я вам не адкажу на беларускай мове», — признается Марина Быстрая.

«Вы займаецеся нікому не патрэбнай справай, не трэба здавацца разумнейшым, чым вы ёсць на самай справе. Да разумнага чалавека вам яшчэ вельмі далёка. … Пакуль жа ў вашых лістах адлюстраванне чалавека, які мае ўзровень развіцця дзіцячы сад ясельная група», — резюмирует глава совета «Граніта».