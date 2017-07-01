«Такая жизнь, что поделать» 1 1.07.2017, 19:59

Когда присяжные выносили вердикт по делу об убийстве Немцова, командира осужденного киллера принимали в Кремле.

Алибек Делимханов — родной брат советника главы Чеченской Республики и депутата Госдумы Адама Делимханова, в свое время подозревавшегося спецслужбами Арабских Эмиратов в организации убийства в Дубае Сулима Ямадаева и объявленного Интерполом в розыск, пишет «Новая Газета».

В отличие от других представителей своего клана и руководства Чечни, Алибек Делимханов оказался единственным, кто пришел в суд. Правда, это была чистая формальность: он не ответил ни на один вопрос, потому что ничего «не помнил» из того, что происходило в воинской части, которой сам же и командовал. Не помнил, зачем Дадаев отправлялся в Москву в командировку, почему экстренно вернулся из Москвы в Грозный 1 марта 2015 года. Не помнил, почему документ об увольнении Дадаева Делимханов, подписал в воскресенье 28 февраля 2015 года (на рапорте его подпись), несмотря на то, что киллер еще находился в Москве (Немцова убили 27 февраля). Не смог Делимханов объяснить, как происходило это увольнение, как проводился отстрел оружия (по инструкции, личное оружие отстреливает специальный человек, а не увольняющееся лицо, Дадаев же утверждал, что отстреливал сам, вот потому на нем и обнаружили следы пороха). И, наконец, не смог Делимханов ничего сообщить о местонахождении своего бывшего заместителя по батальону «Север» и одновременно близкого родственника Руслана Геремеева, на квартирах которого в Москве проживал Дадаев с другими теперь уже осужденными. «Не помню» и «не знаю» — буквально таковы были его ответы.

В мае 2015 года, через два месяца после ареста Дадаева, Алибека Делимханова повысили, назначив заместителем командира 46-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск им. Ахмата Кадырова. Сейчас Алибек Делимханов, Герой России, является полковником Росгвардии и, как выяснилось, свежеиспеченным выпускником курсов Академии Генштаба. В связи с чем и был приглашен в Кремль.

В тот же день, 28 июня, об этом событии глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем инстаграме. kadyrov_95:

«Дорогой БРАТ, Герой России полковник Алибек Делимханов завершил учебу в Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Алибек Султанович получил красный диплом, показав по всем предметам отличные знания. Сегодня он был приглашен в Кремль на прием, который дал для выпускников военных академий и военных высших учебных заведений Президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин. Алибек Султанович удостоился чести быть поздравленным лично Владимиром Владимировичем! Верховный Главнокомандующий сказал, что поздравляет с отличным окончанием академии! Алибек Султанович является одним из самых достойных представителей команды Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. На его счету сотни спецопераций против международных террористов. Я уверен, Алибек Султанович успешно справится с любой задачей, которую перед ним поставит руководство страны и командование ВС РФ. Он будет верой и правдой служить родному Отечеству — России! Поздравляю, Алибек Султанович, желаю, чтобы сбылись самые заветные мечты!

#Кадыров #Россия #Чечня #Алибек#Делимханов».

При этом Жанна Немцова и ее адвокаты третий год заявляют о том, что дело без заказчиков не раскрыто, и безуспешно требуют допросить высших должностных лиц и руководителей силовых структур Чеченской республики, обращаются в Страсбург с жалобой на неэффективность расследования. И расследование это было бы эффективней, если бы следствие как следует допросило выпускника Академии Генштаба о тех существенных обстоятельствах, которые он, якобы, не помнит. Ну, хотя бы уточнило: Руслан Геремеев уволен из Росгвардии или до сих пор ходит на службу? Или — что Геремеев делал в Москве в феврале 2015 года, ведь командировочное удостоверение ему тоже выписывалось не без ведения Делимханова, если не им самим.

Кстати, по поводу Геремеева глава Чечни в свое время говорил в таком ключе — правильно тот делает, что не приезжает на допрос, иначе сразу окажется в СИЗО. После же задержания Заура Дадаева Кадыров написал в своем инстаграме:

«Я знал Заура, как настоящего патриота России. Заур был одним из самых бесстрашных и мужественных военнослужащих полка. <…> Я поручил секретарю Совбеза ЧР Вахиту Усмаеву провести тщательное расследование обстоятельств увольнения Заура, изучить его поведение, настроение перед уходом со службы. <…> Но хочу снова отметить, что он не мог сделать и шага против России, ради которой многие годы рисковал собственной жизнью. Таким же храбрым воином был и Беслан Шаванов (также подозревавшийся по делу. — Ред.), погибший накануне при попытке задержания».

Чем окончилось расследование обстоятельств увольнения Дадаева со службы, которое он поручил секретарю Совбеза, неизвестно. Однако известно, что это доподлинно неизвестно и Следственному комитету России, следователи которого не стали допрашивать ни главу Чечни, ни других руководителей республики, как отказался это сделать, несмотря на ходатайство Жанны Немцовой, и Московский военный окружной суд — судья «не нашел оснований».

Кадыров «самодопросился» посредством СМИ, посоветовав дочери политика «закрыть глаза, подумать и посмотреть вокруг себя», мол «искать убийцу» нужно в самом окружении Немцова, но если она хочет встретиться, то Кадыров примет ее, выпьет с ней чай и выразит соболезнования: «Моего отца тоже убили — такая жизнь, что поделать».

По окончании судебного следствия «Новая» обратилась к главе Чечни с просьбой посодействовать тому, чтобы Руслан Геремеев, которого ни СК РФ, ни суд оказались не в состоянии допросить (ну, не открывает он дверь!), ответил на ряд вопросов. Они все те же: с какой целью Геремеев покупал и арендовал квартиры на Веерной улице в Москве, где проживали люди, теперь уже осужденные за убийство Немцова; как там оказались электронные карточки-ключи «Президент-Отель» на имя дяди Геремеева, сенатора Сулеймана Геремеева; с какой целью и кем был командирован в Москву его, Геремеева, подчиненный Заур Дадаев; с кем сам Геремеев встречался в гостинице «Украина» в день убийства Немцова; знал ли он маршруты передвижения своего «Мерседеса ML» с госномером 007, которым управлял его водитель Руслан Мухутдинов (так и не найденный и не осужденный, по версии следствия, «организатор»); где этот молодой водитель мог взять 15 миллионов рублей; и наконец, почему он, Геремеев, улетел из Москвы в Грозный сразу после убийства политика вместе с киллером Дадаевым?

Ответа мы не получили.

Между тем пресс-секретарь президента в день, когда присяжные вынесли свой вердикт, заявил журналистам: «Это дело, которое относится к категории наиболее сложных в раскрытии,<…> но это не значит, что кто-то будет отказываться от поиска преступников. Этот процесс иногда занимает годы, но, объективности ради, стоит признать, что это чрезвычайно сложные дела».

Да, и мы знаем еще один пример — убийство Анны Политковской.

Пока в России существуют люди, которым никто не может задать вопросы, но принимают их в Кремле, подобные дела никогда не перетекут из категории «сложных» в категорию расследованных. «Такая жизнь, что поделать»?