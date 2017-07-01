Чиновники в Березе не упускают возможности доплатить милиционерам 1 1.07.2017, 20:24

Власти используют отмененный закон, чтобы улучшить финансовое положение милиционеров.

Управление внутренних дел Брестского исполнительного комитета не видит оснований для отмены заключения договора с милицией на обслуживание пикетов в Березе. Ибо так решил Березовский районный исполнительный комитет. А милиция, как один из органов райисполкома, всего лишь выполняет решение, передает «Радыё Рацыя».

Хотя закона по заключению договоров с физическими лицами нет. В Бресте городской исполнительный комитет не требует заключения договоров с милицией уже два года, говорит правозащитник правозащитного центра «Весна» Сергей Русецкий:

- То, что с нас берут за услуги обслуживания милицией во время проведения пикетов по прейскуранту, утвержденному для юридических лиц, на наш взгляд неправомерно, поскольку мы подавали заявления как физические лица. Уже в течение нескольких лет Брестский горисполком не требует заключения договоров на обслуживание милицией массовых мероприятий, которые проводят граждане.

По cловам Сергея Русецкого, березовские правозащитники поинтересовались у главы управления внутренних дел, почему в Брестской области такая разная правоприменительная практика. Отрицательный ответ будет обжалован.