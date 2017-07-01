Лондон внедрит антитеррористическую систему «электронных полей» 1.07.2017, 20:33

Великобритания разработает систему, которая будет охранять отдельные участки в городе.

Таким образом будет осуществляться защита от терактов с использованием автомобилей, пишет «Немецкая волна».

Правительство Великобритании планирует установить «электронные поля» вокруг зданий и мостов с целью предотвращения терактов, когда злоумышленники могут использовать различные транспортные средства. Как сообщает в субботу, 1 июля, газета The Times, вопросом внедрения новой технологии занимается британское министерство транспорта.

Предполагается, что будут использованы так называемые системы «геозонирования», которые через спутники будут создавать электронные преграды вокруг определенных точек. Подобные системы через соединение с бортовыми компьютерами в автомобилях будут предотвращать въезд транспортным средствам, не обладающим нужным разрешением. Еще один вариант - автоматическое снижение скорости в таких автомобилях, если они движутся в сторону пешеходных зон.

Швеция уже внедряет подобную технологию. Обе страны пострадали от террористических атак с использованием автомобилей.