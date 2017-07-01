Какие секреты хранило масонское ложе Минска 1.07.2017, 20:43

Артефакты самого загадочного тайного общества в мире.

Роясь в цифровом архиве Национального музея Варшавы, мы случайно нашли фотографии удивительных артефактов – шкатулку и поднос, которыми пользовались участники минской масонской ложи. Показали их профильным историкам и настоящему масону, чтобы выяснить, что это и для чего использовалось. И, кажется, это сенсационная находка, пишет citydog.by.

Кто такие масоны?

В правилах масонов прописано, что нельзя выносить все подробности жизни ложи вовне. Наверное, по этой причине к ним прилипло множество легенд и стереотипов. А между тем филоматы и филареты, о которых нам всем рассказывали в школе, также в какой-то степени были масонами. Если совсем упрощать, масон – это участник закрытого клуба для состоятельных и умных людей.

Фото с сайта citydog.by

В Минске ложа под названием «Северный факел» появилась в 1816 году, в период рассвета масонства в Российской империи во время Александра I, который сам был участником этого общества. Правда, во время его же правления масонство запретили: царскому правительству регулярно доносили, что на кулуарных собраниях вынашиваются революционные заговоры.

Уникальность двух предметов, которые мы нашли, в том, что они связаны с историей белорусских масонов, а значит историей просвещенной страны.

«Белорусская масонская жизнь до прихода большевиков была полностью интегрирована в общемировые масонские тенденции и развивалась сообразно масонским обществам в других странах – были периоды расцвета, были и гонения», – рассказывает Серж Харитонов, брат масонской ложи Бирмингемского университета.

«Такой трагедии, какую пережило масонство в СССР, как мне кажется, не переживали масоны нигде в мире. Традиция была полностью уничтожена, имущество лож разворовано. Потому эти два маленьких артефакта – еще две маленькие возможности “зацепиться” за Беларусь, в которой есть что-то большее, чем парады и трактора. Это напоминание о том, что мы – часть большого мира».

Массонская шкатулка ложи «Северный факел»

Фото с сайта citydog.by

Что это за штука. Историк Сергей Рыбчонок в интервью CityDog.by высказывает мнение, что это может быть единственная сохранившаяся вещь минской ложи. После того как в 1821 году ложу закрыли, ее имущество уничтожили по указу губернатора. Вероятно, масон, ответственный за шкатулку, спрятал ее, и так вещь попала на Запад.

«Эта шкатулка, скорее всего, для казны ложи, – объясняет предназначение артефакта кандидат исторических наук, известный исследователь масонства Евгений Кузьмишин. – Или это “кружка вдовы” – емкость, в которую масоны на собраниях лож и ритуалах посвящения собирают деньги. Существует обычай помогать семьям умерших братьев, так что это как бы фонд взаимопомощи.

Вообще, я сомневаюсь в принадлежности этого артефакта “Походной” ложе, потому что эмблемы уж больно далеки от известной эмблемы».

Как такой штукой пользуются. «После каждого масонского собрания (на масонском сленге – “работы”) проходит совместная дружеская трапеза, – рассказывает Серж Харитонов. – Она довольно неформальная по содержанию, обычно там даже есть некоторое количество алкоголя.

Во время трапезы масоны обсуждают очень много повседневных вопросов, поют традиционные гимны. После того как еда и напитки заканчиваются, один из братьев (так масоны обращаются друг к другу) проходит вдоль столов и собирает пожертвования.

В ложе Бирмингемского университета, к которой я принадлежу, всегда собиралась хорошая сумма. Казначей подсчитывал, называл количество собранных в этот день денег, и мы передавали их по строгой отчетности нуждающимся. Например, довольно много денег мы передавали на изучение рака в британских исследовательских центрах»

Поднос для хлеба ложи «Ретивый Литвин»

Фото с сайта citydog.by

Что это за штука. «Это блюдо под хлеб, его, вполне возможно, использовали для совместного хлебопреломления. Потому что гексаграммы с сердцем встречаются на аналогичных блюдах других лож», – рассказывает Евгений Кузьмишин о подносе, который принадлежал виленским масонам в начале 19-го века, но мог попасть к минским братьям.

Что это за знаки. Гексаграмма с сердцем обозначает универсум, в котором бьется жизнь. Таким образом подчеркивается, что семя и хлеб – источники жизни. Вкушающий хлеб причастия символически оживает, его сердце начинает биться, поясняют историки.

Что едят с этого подноса кроме хлеба? «Едим то же самое, что и обычные люди: глухарь, черная икра, устрицы, шампанское, и, конечно же, куда без закуски из христианских младенцев, – шутит Серж. – Сейчас все довольно демократично и современно, младенцев все еще поедаем, а от устриц решили отказаться, чтобы пощадить этих очаровательных живых существ.

Если же говорить совсем серьезно, то, как правило, заказывается современный кейтеринг и легкие вина: хорошие салаты, закуски, мясо с картофелем, gluten free, vegetarian – никакой мистики. Изысков вроде того, что я назвал выше, в большинстве лож обычно не бывает. Все зависит только от предпочтений братьев и договоренностей внутри ложи.

Трапезы довольно сильно варьируются как по цене, так и по содержанию от ложи к ложе, от юрисдикции к юрисдикции. Масоны – обычные люди. Не надо думать, что мы с утра до вечера только тем и занимаемся, что строим заговоры против, например, русского народа за всемирной закулисой».

А детей масоны едят? «И детей тоже масоны никогда не ели, это такой же миф, как истории про “жидовскую бричку” в белорусских деревнях, – смеется Серж. – Мол, когда едут на повозке евреи, то надо прятаться, чтобы тебя не украли и не спустили по склону горы в бочке с гвоздями. Я и про цыган такие же истории слышал. Это все от невежества и узколобости, от закостенелого неприятия “другого” в обществе.

К слову, братья приложили руку к большинству современных идей и технологий за последние 300 лет. Проблемы будущих поколений и развития технологий очень важны для масонства, поэтому мы тратим много денег на пожертвования на развитие медицины и образование. Над масонами много смеются и издеваются, однако мало кто из тех, кто подбрасывает про нас шутки о поедании младенцев, может похвастаться тем, что потратил £130 000 000 на детское образование за последние 15 лет».

И еще одна находка

Фото с сайта citydog.by

Фото с сайта citydog.by

Фото с сайта citydog.by

«В Лондоне в центральном архиве Объединенной великой ложи Англии мне удалось найти всего несколько предметов, связанных с Беларусью. Один из них – устав масонов ВКЛ и Королевства Польского, опубликованный в 1784 году на французском языке, – с гордостью рассказывает Серж о своей находке. – Надеюсь, однажды мы сможем вернуть не только его, но и другие ценности белорусского масонства со всего мира и создать полноценный музей масонов Беларуси.

Думаю, это было бы очень интересно не только белорусам, но и туристам, для которых Беларусь, наконец, уже немного открыла свои границы – и стала чуть менее terra incognita, чем была раньше».