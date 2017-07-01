Еще одну белорусскую певицу не пустили в Украину из-за Крыма
- 1.07.2017, 20:56
Ранее СБУ запретило въезд белорусскому рэперу Максу Коржу.
Певицу Бьянку украинские пограничники не пустили в Украину из-за незаконного посещения Крыма. 30 июня она планировала выступить в Одессе, передает «Радыё Свабода».
Бьянка (Татьяна Липницкая) - считается белорусской и русской R & B-певицей. Она гражданка Беларуси.
«Я не поддерживаю никакие политические организации и не имею никакого отношения к политике. Иногда, из-за плотного концертного графика и других артистических дел, я не помню, в каких городах я была за последний месяц и что за мероприятия там происходили. Мое выступление в Крыму было таким же тщательным и искренним, как и предыдущие 50», - написала певица в Инстаграме.
Всем ёу!.:( Из моих последних постов вы знаете, что я и мой ансамбль должны были сегодня выступать в Одессе (Украина).💛💙 Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают ,что я 6 лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперёк всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на Украинском ( поскольку неплохо знаю язык)🌈💋 и считаю Украину своей Родиной не меньше, чем Беларусь и Россию. Я ,как автор, исполнитель, музыкант и просто творческий человек, выступаю прежде всего, для людей, поклонников и делаю это от души 🎼🎼🎼❤️❤️❤️для вашей души!!! Я не поддерживаю никакие политические организации и не имею никакого отношения к политике.. Порой, из-за плотного концертного графика и других артистических дел, я не помню в каких городах я была за последний месяц и что за мероприятия там происходили ..( как и большинство артистов, поверьте мне!!) Моё выступление в Крыму!! было таким же старательным и искренним как и предыдущие 50' !!!!!!!!!!!!❤🌻🎼 Я вчера заплакала 😔после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе, после того, как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем на практически одном Языке !!!!(Т.к. Я гражданка Беларуси)✌️ Я не обижаюсь и не злюсь, а наоборот, очень надеюсь ,что это письмо увидят и я как можно скорее приеду к вам с гастролями и буду покупать "рАчки" на "Привозе"💛💙🎼🌻❤ Я и мой ансамбль вас любим и очень ждём встречи с Украинскими Малятами!!!❤🎼🌈💋 Во имя соÿла РНБ и Хип-Хопа🖖🏻🎼❤ ë🎼🙌🏻🌻
Ранее из-за концерта в Крыму Украина запретила въезд белорусский рэперу Максу Коржу, однако он через суд добился отмены запрета и на днях выступил в Киеве.
"17.02.2016 г. при въезде в Украину в международном пункте пропуска через государственную границу для воздушного сообщения «Борисполь» гражданину Республики Беларусь Коржу Максиму было отказано в пропуске на территорию Украины на основании Постановления СБУ о запрете на въезд в Украину от 09.02. 2016 г. № 5/1/1-1864. В процессе судебного обжалования указанного Постановления в судебном заседании 19.07.2016 г. представителем СБУ были предоставлены пояснения относительно самостоятельной отмены СБУ Постановления о запрете на въезд в Украину гражданину Республики Беларусь Коржу Максиму Анатольевичу, отсутствия на данный момент каких-либо оснований для запрета, каких-либо запретов на въезд в Украину и предоставлено Постановление об отмене запрета на въезда в Украину от 30.05.2016 г. По судебному делу в связи с большой загруженностью Окружного административного суда г. Киева процесс рассмотрения был сильно затянут, что и вызвало задержку с опубликованием информации. Таким образом, на данный момент для гражданина Республики Беларусь Коржа Максима Анатольевича отсутствуют какие-либо запреты на въезд на территорию Украины. Дополнительно сообщаем, что согласно ответа Минкульта Украины на адвокатский запрос, Корж Максим Анатольевич также отсутствует в Перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины." Костенко Марина, адвокат