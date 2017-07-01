Еще одну белорусскую певицу не пустили в Украину из-за Крыма 1.07.2017, 20:56

Бьянка

Фото: geometria.ru

Ранее СБУ запретило въезд белорусскому рэперу Максу Коржу.

Певицу Бьянку украинские пограничники не пустили в Украину из-за незаконного посещения Крыма. 30 июня она планировала выступить в Одессе, передает «Радыё Свабода».

Бьянка (Татьяна Липницкая) - считается белорусской и русской R & B-певицей. Она гражданка Беларуси.

«Я не поддерживаю никакие политические организации и не имею никакого отношения к политике. Иногда, из-за плотного концертного графика и других артистических дел, я не помню, в каких городах я была за последний месяц и что за мероприятия там происходили. Мое выступление в Крыму было таким же тщательным и искренним, как и предыдущие 50», - написала певица в Инстаграме.

Ранее из-за концерта в Крыму Украина запретила въезд белорусский рэперу Максу Коржу, однако он через суд добился отмены запрета и на днях выступил в Киеве.