Меркель: Мы должны сохранить наследие Гельмута Коля 1 1.07.2017, 21:21

Ангела Меркель

Европа простилась с канцлером объединенной Германии.

Во французском Страсбурге в здании Европейского парламента прошла церемония прощания с бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Она продлилась два часа, в течение которых лидеры разных стран говорили о заслугах покойного в объединении Германии и всей Европы. Гроб с телом Коля был укрыт одним флагом - флагом Европейского союза, пишет bbc.com.

На церемонии присутствовали, помимо прочих, бывший президент США Билл Клинтон, премьер-министр России Дмитрий Медведев, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и недавно избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Коль находился на посту канцлера в течение 16 лет - с 1982-го по 1998 год. Он умер на 88-м году жизни 16 июня 2017 года в своем доме в Людвигсхафен-ам-Райне. Похороны бывшего немецкого канцлера пройдут сразу после церемонии прощания в Европарламенте. Его тело захоронят на кладбище собора в немецком городе Шпайер на границе Франции и Германии.

Для Германии и всей Европы фигура Коля стала символом объединения. Именно его усилия привели к воссоединению Западной и Восточной Германии в 1990 году, и во многом благодаря нему был подписан Маастрихтский договор, который заложил основы Евросоюза в его нынешнем виде.

Гельмут Коль работал над объединением Германии тогда, когда другие еще сомневались, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, подчеркнув, что главной целью бывшего канцлера всегда было предотвращение новых войн в Европе.

«Сейчас наша задача - сохранить это наследие», - заявила Меркель.

Она также выразила благодарность за то, какие возможности Коль, ее бывший наставник, которого она в свое время критиковала в связи с финансовым скандалом, открыл для нее в ее политической карьере.

«Он предпочитал мосты - границам, не говоря уже о стенах», - сказал на церемонии прощания президент Франции Макрон.

«Берлинская стена давно разобрана на сувениры. Но ее идеологические осколки все еще разбросаны по миру. Надо признать, что сегодня из-за наших противоречий мы, к сожалению, достаточно далеки от мечты об общем доме», - сказал в своей речи Дмитрий Медведев.

Ранее, 27 июня, в соборе Святой Ядвиги в Берлине прошла поминальная служба: на ней присутствовала Меркель, депутаты немецкого парламента, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и председатель Бундестага Норберт Ламмерт.

Вальтер Коль, один из сыновей Коля от его первой жены, экс-первой леди Германии Ханнелоре Коль, рассказал прессе, что не собирается присутствовать на похоронах. Он был категорически против решения вдовы Коля, его второй жены Майке Коль-Рихтер, похоронить бывшего немецкого канцлера на кладбище в Шпайере.

Вальтер Коль отстаивал идею провести похороны государственного масштаба в Берлине, с военной церемонией прощания у Бранденбургских ворот. Помимо этого, он считает, что его отец должен быть захоронен в фамильном склепе в Людвигсхафен-ам-Райне рядом со своей первой женой. Майке Коль-Рихтер же заявляет, что решение быть похороненным на кладбище Шпайерского собора Гельмут Коль принял сам.