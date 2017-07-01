Нацбанк уничтожил уже 400 тонн «старых» рублей 3 1.07.2017, 21:33

Из оборота извлекли уже 60% денежных банкнот старого образца.

Ровно год назад провели деноминацию национальной валюты. Белорусский рубль лишился четырех нулей, изменил внешний вид, появились монеты, пишет «Белсат».

Семь новых банкнот и восемь монет различного номинала, введенные в прошлом году в оборот, - результат длительной инфляции.

Фото: Onliner

Через год после деноминации Национальный банк говорит, что из оборота извлекли уже 60% денежных банкнот старого образца. Без ограничений обмен старых денежных знаков будет проводиться до 1 января 2020 года.

Уничтожение банкнот осуществляется путем их измельчения с последующей утилизацией. За июль 2016 — май 2017 года уничтожено 400 тонн старых банкнот.