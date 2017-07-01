Иранский режим пляшет на краю пропасти 2 Элеонора Шифрин

1.07.2017, 21:41

Фото с сайта zn.ua

В арабском мире все более ясно осознают, что их главным врагом является Иран.

Каждый год в последнюю пятницу исламского священного месяца Рамадан в Иране отмечают День Кудса. «Кудс» - это арабское название Иерусалима - «священный». Отмечая этот День, мусульмане не осознают парадокса: священным Иерусалим стал благодаря тому, что за века до рождения Мухаммеда и до появления ислама Всевышний повелел евреям построить на горе Мория Храм - Дом Бога. Но сегодняшние мусульмане утверждают, что никакого Храма на Храмовой горе никогда не было, а «священной» эту гору делает в их глазах тот довольно сомнительный «факт», что пророк Мухаммед якобы привязывал своего коня у Западной стены Храмовой горы.

Единственное назначение этого Дня Кудса - утверждение поддержки «палестинского дела» и проклятия в адрес Израиля.

Этот день является также выражением верности наследию основателя Исламской Республики Иран имаму Хомейни, который официально учредил этот международный День в 1979 г.

В своих комментариях на эту тему в среду 21 июня нынешний Верховный лидер Исламской Революции аятолла Али Хаменеи назвал День Кудса «символом борьбы против спеси и глобальных гегемонов».

По сообщению иранских государственных СМИ, в демонстрациях в связи с Днем Кудса по всей стране приняли участие миллионы постящихся иранцев, которые выразили поддержку делу «освобождения Палестины от сионистских оккупантов», заявив, что уничтожение Израиля остается главной целью исламского мира.

Демонстрации прошли в пятницу 23 июня в Тегеране и сотнях других городов страны. В заключительных декларациях выражалась поддержка «палестинскому народу и исламскому сопротивлению», а усилия по «освобождению святого города Аль-Кудс от сионистских оккупантов» были определены как одна из важнейших целей Исламской Революции.

В резолюции также говорилось об уничтожении Израиля – «раковой опухоли региона» - как о «высшей цели исламского мира» и подверглись резкой критике попытки отодвинуть «палестинский вопрос» с вершины лестницы исламских приоритетов.

По утверждению авторов резолюции, единственным путем урегулирования «палестинской проблемы» является возвращение всех перемещенных палестинцев со всего мира на их «родину» (даже если они там никогда не бывали, родились в другой стране и обладают ее гражданством - Э.Ш.) и проведение референдума для решения дальнейшей судьбы «их» страны.

Участники демонстраций также призывали к единству между всеми палестинскими группировками перед лицом «убивающего детей израильского режима» и резко осудили «иудеизацию палестинских территорий» (в частности Иудеи - Э.Ш.)

Помимо этого, авторы резолюции не поскупились на резкие выражения в адрес США и Саудовской Аравии за их враждебное отношение к Ирану.

Однако в странах региона явно происходит сдвиг в осознании ситуации. В частности, в Ливане начинают понимать, что иранский режим попросту использует их страну как пусковую площадку и трамплин для нападения на суннитскую Саудовскую Аравию. А захватившая огромное влияние в стране ставленница Ирана «Хизбалла» (шиитская террористическая организация) способствует уничтожению Ливана.

Ливанское движение «Мустакбаль» («Будущее») под руководством вторично избранного в декабре 2016 г. премьер-министра Саада Харири, осудило в субботу 24 июня недавнюю речь главаря «Хизбаллы» Хасана Насраллы, в которой он подверг нападкам Саудовское королевство.

В своем заявлении «Мустакбаль» подчеркивает, что «ливанский народ не позволит Ливану оставаться иранской платформой для нападения на Саудовскую Аравию и другие арабские страны».

Свою воинственную речь Насралла, вторя своему боссу Али Хаменеи в Иране, произнес, конечно, по случаю Дня Кудса.

В заявлении «Мустакбаль» речь Насраллы определена как «новые вопли против королевства, отражающие те неудачи, которые иранская программа переживает в арабском мире».

Ливанское движение отмечает в своем заявлении, что позиция Саудовской Аравии продемонстрировала цели «разрушительной программы» Ирана. «Это также ясно продемонстрировало, что Иран и израильский враг - это две стороны одной и той же медали». Оба они являются врагами арабов, но «Иран опередил Израиль, потому что несет прямую ответственность за страдания некоторых арабских стран». (Это явный намек на Сирию, где поддержка Ираном преступной диктатуры Асада привела к практическому разрушению страны и гибели многих сотен тысяч ее граждан, превратив еще миллионы в бездомных беженцев.)

В заявлении также говорится, что «некоторые стремятся подорвать связи Ливана с его арабскими братьями, начиная с Саудовской Аравии. Они стараются превратить ее в мишень ради улучшения имиджа Ирана, от которого Ливан не видел ничего, кроме разрушения, раздробленности и ущерба от участия в его смертоносных войнах».

Поэтому, говорится в заявлении движения «Мустакбаль», все стороны должны принять свою часть ответственности и заявить, что народ Ливана не позволит и дальше использовать свою страну в качестве платформы для иранской агрессии против других арабских стран, прежде всего, Саудовской Аравии.

«Нас заботят, прежде всего и превыше всего, интересы Ливана, которые мы ставим на первое место», - говорится в заявлении, где отмечается и подчеркивается ведущая роль Саудовской Аравии в борьбе против терроризма, будь-то терроризм ИГИЛа или Ирана. Саудовское королевство названо в заявлении главным защитником достойной жизни арабских и мусульманских стран.

Движение осудило террористическое нападение, которое удалось предотвратить в пятницу 23 июня в Мекке, заявив, что целью этого неудавшегося теракта был подрыв ведущей роли Саудовской Аравии в регионе под руководством Хранителя двух священных мечетей и кронпринца Мохаммеда бин Салмана.

Авторы заявления напомнили, что нынешний неудавшийся теракт последовал всего лишь через считаные месяцы после попытки обстрела Мекки иранскими ракетами, которую предприняли члены милиции Хути (воюющие против Саудовской Аравии на стороне Ирана).

Эта неудавшаяся попытка теракта, говорится в заявлении движения «Мустакбаль», показала, что в своей борьбе против Саудовской Аравии Иран начинает использовать тактику террора, которую он опробовал в Сирии, Ираке, Йемене, Бахрейне и Ливане.

Это заявление - еще одно свидетельство раздробленности арабского мира, в котором суннитские страны все более ясно осознают, что их главным врагом и первостепенной угрозой их независимости и мирному существованию является не Израиль, а шиитский Иран, рвущийся - впервые в истории - к роли гегемона в мире ислама.

Элеонора Шифрин, 7days.us