Путин подписал закон о массовом сносе домов в Москве 10 1.07.2017, 22:20

Владимир Путин

Фото: twitter

В списке домов, подлежащих сносу, числятся 4,5 тыс. зданий.

Закон о реновации жилищного фонда в Москве, предполагающий снос пятиэтажек, подписан президентом России Владимиром Путиным. Текст документа опубликован на портале правовой информации, пишет bbc.com.

Программа реновации, по словам мэра Москвы Собянина, рассчитана на 15 лет и предполагает массовое расселение и снос домов в Москве.

В списке домов, подлежащих сносу, числятся 4,5 тыс. зданий.

По данным мэрии, за снос проголосовали жители 4079 домов, то есть около 90% всех участников голосования. Против участия в программе проголосовали жильцы примерно 460 домов.

В окончательный список домов, предназначенных для сноса, вошли дома, где за снос высказались более двух третей проголосовавших жителей.

Протесты

28 июня законопроект о реновации одобрили сенаторы. В Госдуме документ был принят 14 июня. У обеих палат парламента во время обсуждения протестовали противники законопроекта.

На акцию протеста у Совета федерации пришел глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. К нему вышла спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она заявила, что мнение граждан важно для властей, но большинство граждан на портале "Активный гражданин" поддержали реновацию.

После спора с Матвиенко Митрохин достал плакат, и его сразу же задержала полиция.

Противники законопроекта также протестовали у Госдумы. 9 июня у входа в нижнюю палату произошел стихийный митинг, четверых участников которого задержала полиция.

За несколько недель до этого крупный митинг против программы реновации прошел на проспекте Сахарова, куда вышли около 20 тысяч человек.