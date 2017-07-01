«Разрезайте арбуз на две части» 1 1.07.2017, 22:33

C cегодняшнего дня в Беларусь можно ввезти только пять килограммов фруктов.

На территорию «таможенного союза» с сегодняшнего дня, согласно новым нормам, можно ввозить только 5 (пять) килограммов фруктов и овощей и 3 (три) букета цветов, пишет «Белсат».

«Пять килограммов, три букета - я хочу этим руководителям всем букеты всадить куда-нибудь», - говорит в беседе с нами водитель на автомобильном переходе «Новая Гута».

«Арбуз - 10 кг, а надо 5. Но они говорят:« разрезайте на две части и 5 кг везите», - признается женщина, которая переходит украинско-белорусскую границу.

Люди называют новые нормы издевательством. А Совет Евразийской экономической комиссии говорит о фитосанитарных требованиях.

«Эти меры, они связаны с защитой российского рынка. Потому что в отличие от нас, Россия имеет большие регионы, которые являются производителями той части фруктов и овощей, что импортируется к нам в Беларусь», - говорит экономист Михаил Залесский.

Накануне в Москве Лукашенко клялся России в дружбе и говорил, что от этого выиграют все. Получается - кроме белорусов, которые хотят только дешевых южных сладостей.

«5 кг - это что? Это издевательство над народом. Я вам честно скажу, это издевательство. У меня есть внуки. Я могу провезти хорошие овощи, фрукты. Свой дом в Украине, мать, отец. И я не могу привезти. Как это?», - говорит водитель, который стоит в очереди на пограничном переходе.

Когда к нему присоединяются другие водители, мы становимся свидетелями такого диалога:

Мужчина: Это просто ненормально. Развивайте собственное сельское хозяйство. Покупайте наше по завышенным ценам. Отменят это!

Женщина: не отменят.

М: Люди возникать начнут.

Ж: Нет-нет! Белорусы боятся!

М: Уже нет.

Сравним цены. Если взять черешню, ягода наилучшее качества стоит на Комаровском рынке столицы в четыре раза больше аналогов в Киеве или Варшаве.

Похоже ситуация выглядит и с другими продуктами.

«Нельзя без конкуренции работать. Надо свою продукцию делать дешевле и делать ее лучше. Тогда все будет хорошо», - говорит другой водитель.

Но вместо наилучшего выхода - создания эффективного рынка - власти нашли более простой путь: таможенные ограничения и запреты.