Трамп о договоренности с Путиным: Не верю! 2 10.07.2017, 7:36

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Дональд Трамп

Президент США поставил под сомнение возможность договориться с Россией по вопросам кибербезопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в перспективу создания совместной с Россией двусторонней группы по вопросам кибербезопасности, хотя он и обсуждал этот вопрос во время личной встречи с Владимиром Путиным.

Об этом сам Трамп написал в Twitter, сообщает РБК.

«Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня (в Сирии – ред.) может, и оно произошло!» — написал Трамп.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2017 г.

Первая личная встреча лидеров России и США произошла 7 июля в Гамбурге на полях саммита G20. Она продлилась 2 часа 15 минут. Присутствовавший при беседе двух президентов глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что лидеры сошлись в оценке важности решения проблем кибербезопасности. Стороны договорились, что эти вопросы станут предметом двустороннего взаимодействия и будет создана рабочая группа, отметил министр.

Цель группы — понять, как совместно контролировать безопасность в области киберпространства и не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств.

Как рассказал источник газеты The New York Times, обсуждение проблем киберпреступности заняло около 40 минут из всего времени, которое президенты провели вместе. Трамп обсуждал предполагаемое вмешательство России в выборы в США. Собеседник издания утверждал, что ему о ходе переговоров рассказал госсекретарь США Рэкс Тиллерсон, присутствовавший на них. По данным газеты, беседа двух лидеров на эту тему была напряженной, они спорили, а Путин «громко требовал доказательств от президента», подтверждающих влияние Москвы на американские выборы 2016 года, в которых Трамп одержал победу. Инициатива закрыть тему и перейти к обсуждению других вопросов исходила от американского лидера, указывает источник издания.

Позже сам Трамп рассказал, во время встречи с Путиным «дважды сильно надавил» на него, говоря о возможном вмешательстве России в американские выборы. «Я дважды сильно надавил на президента Путина насчет вмешательства России в наши выборы», — сообщил он, добавив, что Путин в ответ на это «яростно отрицал» все обвинения.