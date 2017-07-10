Такси «Алмаз» прекратило прием заказов

Такси «Алмаз» прекратило прием заказов6
- 10.07.2017, 7:42
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Водители службы переживают, возместит ли им кто-то ущерб.
Самая крупная минская диспетчерская служба такси «Алмаз» по неизвестным причинам временно прекратила прием заказов.
Об этом abw.by сообщил источник из сферы такси. 7 июля программа, позволяющая водителям принимать заказы от пассажиров, перестала работать. Кроме того, пропал доступ к сайту 7788.by. При попытке дозвониться по короткому номеру клиенты слышат сообщение о том, что система не работает.
Имеет ли место технический сбой или временное прекращение обслуживания было каким-то образом связано с недавним задержанием руководителя службы Виктора Пузикова, неизвестно.
Водители службы переживают за то, возместит ли им кто-то ущерб.