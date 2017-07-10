Такси «Алмаз» прекратило прием заказов 6 10.07.2017, 7:42

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Водители службы переживают, возместит ли им кто-то ущерб.

Самая крупная минская диспетчерская служба такси «Алмаз» по неизвестным причинам временно прекратила прием заказов.

Об этом abw.by сообщил источник из сферы такси. 7 июля программа, позволяющая водителям принимать заказы от пассажиров, перестала работать. Кроме того, пропал доступ к сайту 7788.by. При попытке дозвониться по короткому номеру клиенты слышат сообщение о том, что система не работает.

Имеет ли место технический сбой или временное прекращение обслуживания было каким-то образом связано с недавним задержанием руководителя службы Виктора Пузикова, неизвестно.

Водители службы переживают за то, возместит ли им кто-то ущерб.