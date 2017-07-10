Плененный под Луганском россиянин разоблачил «их там нет» Путина 2 10.07.2017, 7:58

3,534

Виктор Агеев назвал себя военнослужащим российской армии.

Гражданин России Виктор Агеев, взятый в плен украинцами в Луганской области, утверждает, что он - российский военнослужащий, "подписавший контракт на службу в вооруженных силах РФ". Фрагменты из интервью с Агеевым ежедневная программа новостей ТСН общенационального украинского телеканала "1+1" разместила на своем сайте вечером в воскресенье, 9 июля.

На вопрос корреспондента о том, в какой воинской части тот проходил службу, Агеев ответил: "По-моему, 65246". Как отмечают корреспонденты программы, эта часть расположена в российском Новочеркасске Ростовской области. По данным агентства "Интерфакс", речь идет о полке связи и учебном центре Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Практически сразу переброшен на Донбасс

По словам Агеева, он приехал в часть, находился там четыре дня, подписал контракт о прохождении службы и практически сразу был отправлен на Донбасс.

На вопрос журналиста о том, почему так быстро произошла переброска, Виктор Агеев пояснил: "Отправка, наверное, была… Я не знаю, я не углублялся… Деньги платят… и служба - есть служба". Россиянин не исключил, что из его части на восток Украины направляли и других российских военнослужащих. "Может быть, и отправляли, но не моим "рейсом", - отметил он, добавив, что под словом "рейс" имел в виду "партию". "Я ехал и Алекс", - указал он. Как сообщает ТСН, речь идет о командире опергруппы Агеева - Александре Щербе. Ранее сообщалось, что вместе с россиянином были взяты в плен еще три человека, двое убиты в ходе столкновения.

Подробности пленения

Сообщения о задержании 22-летнего российского контрактника появились 27 июня со ссылкой на пресс-службу штаба АТО и сообщение Генштаба Минобороны Украины. Мужчина был взят в плен после столкновения одной из бригад ВС Украины с разведгруппой самопровозглашенной "Луганской народной республики". В Минобороны РФ в свою очередь утверждали, что Виктор Агеев "проходил срочную службу и уволился в мае 2016 года".