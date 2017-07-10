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В Лондоне тушат новый крупный пожар

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  • 10.07.2017, 8:01
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Фото: Reuters

К зданию крытого рынка на севере Лондона прибыли десять пожарных расчетов.

Новый крупный пожар вспыхнул в ночь на понедельник, 10 июля, в боро (административная единица) Камден на севере Лондона. На месте происшествия работали свыше 70 пожарных, туда прибыли десять расчетов. К 04.00 по местному времени (06.00 Минск) ситуацию удалось взять под контроль, сообщает «Немецкая волна».

Подразделение пожарной охраны британской столицы обратилось в Twitter к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от посещения района.

В Камдене всегда бывает много туристов. Здесь располагаются привлекающие посетителей блошиные рынки, магазинчики с неформальными сувенирами, оживленные пабы и кафе.

На кадрах, которые поступают с места событий, видно, что над одним из крытых помещений рынка бушует пламя, огнем охвачены три этажа и крыша здания. Рядом с ним дежурят машины скорой помощи. По словам медиков, пострадавших пока нет, тем не менее врачи не покидают район ЧП.

Причины возгорания устанавливаются.

В июне в Лондоне произошел другой мощный пожар - в высотном здании Grenfell Tower - в результате которого погибли не менее 80 человек. Тогда причиной стало короткое замыкание в морозильной камере холодильника одного из жильцов. Полиция возбудила уголовное дело по статье «убийство по халатности». В 24-этажном здании проживали от 400 до 600 человек. Тушение огня продолжалось более двух суток.


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