Ученые доказали, что нервные клетки восстанавливаются 3 10.07.2017, 8:08

К поразительным выводам пришли исследователи из Португалии.

Исследователи из Португалии пришли к выводу, что нервные клетки способны восстанавливаться, несмотря на то, что ранее это считалось невозможным. Ученые поясняют, что процесс восстановления нервных клеток можно запустить, а помочь в этом могут антидепрессанты, пишет 24news.com.ua.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу исследователи провели ряд экспериментов с участием подопытных мышей. Специалисты давали животным препарат «Клозапин», который очень длительное время использовали при лечении психических расстройств.

После терапии данным препаратом у мышей начали расти новые нервные клетки. Это показало, что такая вероятность все же существует.

В исследовании принимали участие две группы мышей. Одна из них была контрольной и вела обычный образ жизни. Вторая была введена в депрессию искусственным путем. Мышей лишали еды и сна, что провоцировало в них психические изменения.

Но после воздействия антидепрессантов, их состояние нормализовывалось, а нервных клеток становилось больше.

В итоге их показатели были такими же, как у грызунов из первой группы.