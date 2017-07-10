Пенсионный возраст повысят до 74 лет? 18 10.07.2017, 8:40

Официальная статистика заявила о росте средней продолжительности жизни в Беларуси.

Ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси за последние 5 лет увеличилась в среднем на 1,9 года и составила в 2016 году 74,1 года, сообщили БелТА в Национальном статистическом комитете.

Средний возраст жителей Беларуси с 1990 года постоянно увеличивается. Так, за этот период жители нашей республики повзрослели на 5,1 года (мужчины - на 4,7 года, женщины - на 5,2 года).

Средний возраст населения страны в настоящее время составляет 40,2 года (мужчин - 37,3 года, женщин - 42,6 года). Средний возраст горожанина с 1990 года увеличился на 6,9 года и составил 38,9 года.

За этот период сельчанин повзрослел на 3,3 года, его средний возраст составил 44,6 года.

Самыми старшими по возрасту являются жители Витебской области (41,7 года), самыми молодыми - жители Минска (38,4 года).

Напомним, что 11 апреля 2016 года указом №137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» Лукашенко повысил пенсионный возраст в Беларуси. Указом предусматривается с 1 января 2017 года поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами - 58 лет.

Одним из аргументов, «оправдывающих» повышение пенсионного возраста в Беларуси, для официальной пропаганды стал тезис об «увеличении средней продолжительности жизни» в стране.

«В 60 лет мужик – это лошадь, на которой можно еще пахать и плугом не в один корпус, а в три корпуса зацепить и потянет», - сказал диктатор за месяц до подписания указа о повышении пенсионного возраста.

В этом году стало известно об огромном дефиците средств в Фонде социальной защиты населения: в пенсионном фонде обнаружилась «дыра» в 1,5 миллиарда новых белорусских рублей. Ряд экспертов считает, что дефицит бюджета ФСЗН может стать поводом для очередного повышения пенсионного возраста в Беларуси.