Пенсионный возраст повысят до 74 лет?18
- 10.07.2017, 8:40
Официальная статистика заявила о росте средней продолжительности жизни в Беларуси.
Ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси за последние 5 лет увеличилась в среднем на 1,9 года и составила в 2016 году 74,1 года, сообщили БелТА в Национальном статистическом комитете.
Средний возраст жителей Беларуси с 1990 года постоянно увеличивается. Так, за этот период жители нашей республики повзрослели на 5,1 года (мужчины - на 4,7 года, женщины - на 5,2 года).
Средний возраст населения страны в настоящее время составляет 40,2 года (мужчин - 37,3 года, женщин - 42,6 года). Средний возраст горожанина с 1990 года увеличился на 6,9 года и составил 38,9 года.
За этот период сельчанин повзрослел на 3,3 года, его средний возраст составил 44,6 года.
Самыми старшими по возрасту являются жители Витебской области (41,7 года), самыми молодыми - жители Минска (38,4 года).
Напомним, что 11 апреля 2016 года указом №137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» Лукашенко повысил пенсионный возраст в Беларуси. Указом предусматривается с 1 января 2017 года поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами - 58 лет.
Одним из аргументов, «оправдывающих» повышение пенсионного возраста в Беларуси, для официальной пропаганды стал тезис об «увеличении средней продолжительности жизни» в стране.
«В 60 лет мужик – это лошадь, на которой можно еще пахать и плугом не в один корпус, а в три корпуса зацепить и потянет», - сказал диктатор за месяц до подписания указа о повышении пенсионного возраста.
В этом году стало известно об огромном дефиците средств в Фонде социальной защиты населения: в пенсионном фонде обнаружилась «дыра» в 1,5 миллиарда новых белорусских рублей. Ряд экспертов считает, что дефицит бюджета ФСЗН может стать поводом для очередного повышения пенсионного возраста в Беларуси.