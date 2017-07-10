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Организатор «Русских маршей» сбежал из РФ в Литву

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  • 10.07.2017, 8:45
Юрий Горский

Юрий Горский передал всем «привет с благословенной литовской земли, колыбели Речи Посполитой».

Организатор «Русских маршей» Юрий Горский смог покинуть Россию и выехать в Литву, хотя он находится под домашним арестом по делу об экстремизме. Об этом сам Горский написал в «Фейсбуке».

По словам Горского, он пересек границу в ночь на 9 июля «вопреки всей логике уголовного прессинга». Каким образом ему удалось это сделать, Горский не пояснил.

«Всем привет с благословенной литовской земли, колыбели Речи Посполитой!», — написал он в своем «Фейсбуке».

Горского отправили под домашний арест 7 июля. Причем на суде следствие отмечало, что такая мера пресечения нужна, так как обвиняемый может скрыться.

Дело об экстремизме против Горского возбуждено в связи с шествием националистов 1 мая в Москве в поддержку Дмитрия Демушкина.


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