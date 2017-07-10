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Зарплата Хацкевича в киевском «Динамо» - $30 тысяч в месяц

  • 10.07.2017, 8:52
Александр Хацкевич
Фото: EPA

Самым высокооплачиваемым игроком «Динамо» является его капитан Андрей Ярмоленко.

Стала известна сумма, которую будет получать в качестве зарплаты новый тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич. Игорь Суркис прогнозируемо будет платить белорусу меньше, чем его предшественнику Сергею Реброву. По данным kiev.express, Ребров получал в месяц чистыми 60 000 долларов. Хацкевич согласился работать за сумму, в два раза меньшую, — 30 000 в месяц.

Белорус не торговался и принял предложение Игоря Суркиса, поскольку сейчас футбольному тренеру очень сложно найти работу в Украине. Во-вторых, среди тренерских достижений Хацкевича пока что ничего нет, поэтому он и согласился работать за такие деньги. Помощники Максим Шацких, Олег Лужный и Михаил Михайлов согласились работать за суммы от 8 до 15 тысяч в месяц, — пишет источник.

Самым высокооплачиваемым игроком «Динамо» является его капитан Андрей Ярмоленко.

Последним местом работы Александра Хацкевича была сборная Беларуси, которую специалист покинул со скандалом.


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