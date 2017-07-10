Канада ввела санкции против арматуры из Беларуси 10.07.2017, 9:14

Белорусский товар попал под новую антидемпинговую пошлину.

Агентство пограничной службы Канады (CBSA) с 4 мая 2017 года ввело антидемпинговую пошлину в отношении некоторых видов арматуры из Беларуси, Гонконга, Испании, Португалии, Тайваня и Японии, сообщает myfin.by.

Как сказано на сайте CBSA, меры касаются продукции, подпадающей под следующий перечень гармонизированной системы таможенных кодов: 7213.10.00.00, 7214.20.00.00, 7215.90.00.90 и 7227.90.00.90.

Напомним, расследование началось 19 августа 2016 года. Инициировали его канадские производители Arcelor Mittal Long Products Canada, Alta Steel и Gerdau Ameristeel. По их мнению, импорт арматуры нанес ущерб национальной отрасли.

Вводить или не вводить пошлину, зависело от решений двух канадских ведомств.

Первым стало определение собственно CBSA, которое 3 апреля пришло к выводу, что арматура импортируется по демпинговым ценам.

Вторым был вердикт Канадского суда по международной торговле (CITT), вынесенный 3 мая: данный импорт наносит ущерб канадским компаниям.

Предварительная пошлина на продукцию, ввозимую из шести перечисленных стран, была введена 3 января.