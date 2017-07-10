Обвиненный в коррупции КГБшник стал генералом 10.07.2017, 9:28

В чем причина карьерного роста начальника управления КГБ по Гродненской области Александра Терехова?

Высокое покровительство и связи позволили начальнику управления КГБ по Гродненской области Александру Терехову всего за три года вырасти в звании с подполковника до генерал-майора, пишет популярный белорусский блогер d-zholik.

Хотя накануне получения генеральских погон из рук Александра Лукашенко ему грозило увольнение, а еще ранее сотрудниками нескольких оперативных подразделений МВД в отношении него были официально задокументированы факты коррупции.

Всем в своей жизни новоиспеченный генерал КГБ Александр Терехов обязан покровительству ветерана белорусской госбезопасности Ивана Коржа, под началом которого служил на руководящих должностях в органах государственной безопасности Гомельской области. Благодаря ему Терехов стремительно делал карьеру, получая должности и звания, благодаря ему остался на свободе.

Становление и формирование Терехова как чекиста происходило в Жлобинском городском отделе УКГБ по Гомельской области, в зону ответственности которого входило крупнейшее стратегическое предприятие страны - Белорусский металлургический завод.

Возглавлял территориальный отдел УКГБ в бытность заместителем начальника, а позже начальником управления КГБ по Гомельской области Ивана Коржа, по протекции которого Терехова перевели в аппарат, назначив начальником отдела экономической безопасности.

Однако в 2009 году в правоохранительных органах Гомельской области разразился громкий коррупционный скандал, ставший известным как «охотничье дело».

Тогдашний начальник управления по борьбе с коррупций и экономическими преступлениями УВД Гомельского облисполкома Александр Малаев выступил с открытым видеообращением к Лукашенко, в котором в деталях поведал о фактах коррупции и творившегося беспредела со стороны начальника УКГБ по Гомельской области генерала Коржа, начальника 9-го отдела УКГБ будущего генерала Терехова (смотреть с 17:42) и подчиненного им оперативного состава областного управления и Жлобинского ГО КГБ.

В сборе доказательной базы на руководство регионального управления КГБ участвовала большая группа оперативных сотрудников центрального аппарата МВД, УВД и ряда РОВД. Расследование курировал лично первый заместитель министра внутренних дел Анатолий Кулешов, впоследствии возглавивший МВД.

В результате скандала, из-за которого оба высокопоставленных чекиста едва не оказались на тюремных нарах, генерал Корж решением президента по горизонтали был перемещен на должность начальника УКГБ по Гродненской области, а Терехова забрали на повышение в центральный аппарат КГБ.

Где в конце 2012 года по согласованию с Лукашенко его без лишнего шума назначили начальником главного управления экономической безопасности Комитета госбезопасности.

В мае 2014 года подполковник Терехов получил очередное повышение по службе: указом Лукашенко был назначен начальником управления КГБ по Гродненской области, сменив на этом посту своего «крестного отца» Ивана Коржа.

А в минувший четверг Лукашенко в торжественной обстановке вручил чекисту Александру Терехову генеральские погоны. Всего-навсего три года потребовалось подполковнику КГБ, чтобы выслужиться в новой должности до высшего офицерского звания - генерала.

Что лишь немногим уступает рекорду, который ранее установил действующий начальник управления КГБ по г. Минску и Минской области Владимир Калач, с подполковника став генералом всего за два года.

Абсолютный же рекорд на данный момент принадлежит Генеральному прокурору Александру Конюку, с полковника ставшему генерал-лейтенантом за каких-то полгода, а генерал-полковником – всего за четыре года.

В довершение всего в момент движения и согласования документов о присвоении Терехову генеральского звания, в оперативно-служебной деятельности руководимого им УКГБ по Гродненской области были допущены серьезные нарушения, грозившие начальнику освобождением от занимаемой должности по дискредитирующим обстоятельствам. Однако имевшие место нарушения были скрыты на уровне центрального аппарата по указанию первого заместителя председателя КГБ Беларуси генерал-майора Игоря Сергеенко, ранее возглавлявшего указанное управление. Параллельно с целью предотвращения проведения во вверенном подразделении проверочных мероприятий руководством УКГБ в контролирующие органы были представлены заведомо ложные сведения...