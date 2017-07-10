Анджей Дуда: Убежден, что патриотизм объединит поляков 3 10.07.2017, 9:46

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АНДЖЕЙ ДУДА

ФОТО: AGENCJA GAZETA

Президент Польши выступил перед паломниками в Ченстохове.

В Ченстохове завершилось 26-е паломничество членов всепольского общества «Семья Радио Мария», сообщает «Радио Польша».

Десятки тысяч человек собрались у подножья Санктуария Пресвятой Девы Марии Ясногорской в Ченстохове для участия в торжественном богослужении, отправленном под руководством архиепископа Яна Ромео Павловского, представителя официального Ватикана.

Торжественная литургия, в которой также участвовали церковные иерархи и представители государственных властей, стала кульминационным пунктом завершившегося в воскресенье 26-го паломничества на Ясна-Гору членов всепольского общества «Семья Радио Мария».

В специальном послании участникам торжественных мероприятий президент Польши Анджей Дуда, в частности, отметил, что католические СМИ – «Радио Мария», ТВ «Трвам» и газета «Наш Дзенник» - объединяют поляков, проживающих в стране и за рубежом.

«Я убежден, что полякам необходимо объединиться вокруг фундаментальных патриотических, моральных, этических, общественных, религиозных ценностей. Наряду с этим, я считаю, что весьма важную роль в современном мире призваны сыграть честные, достоверные и профессиональные СМИ», – отметил президент Польши в послании участникам торжественных мероприятий в Ченстохове.

Анджей Дуда также напомнил о cвоем участии в торжествах по случаю отмечаемого в декабре прошлого года в Торуни 25-летия «Радио Мария». Специальное письмо участникам воскресных торжественных мероприятий в Ченстохове направила премьер-министр Польши Беата Шидло.