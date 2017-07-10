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Кричевский активист приструнил чиновников ЖКХ

  • 10.07.2017, 9:51
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Прокурор города пообещал редактору независимой газеты разобраться с беспределом коммунальщиков.

Редактор независимой кричевской газеты «Вольны горад» Сергей Неровный получил ответ из прокуратуры Кричевского района на свою жалобу на действия кричевских коммунальщиков, сообщает 6tv.by.

Напомним, что сотрудники Кричевского УКПП «Коммунальник» дважды требовали от Неровного снять спутниковую антенну, установленную на фасаде дома, в котором находится квартира журналиста. Между тем Неровный еще 1 марта получил решение Кричевского райисполкома о согласовании установки им индивидуальных антенн.

Прокурор Кричевского района Николай Розанцев сообщил редактору «Вольнага горада», что по результатам проверки прокуратурой Кричевского района на имя директора Кричевского УКПП «Коммунальник» направлена информация о недопущении в дальнейшем подобных нарушений, которые влекут за собой нарушение прав граждан.

По словам Сергея Неровного, он не совсем удовлетворен ответом прокурора Кричевского района. Розанцев почему-то в своем ответе совсем не вспомнил о изложенных в жалобе Неровного фактах нарушений положений Жилищного кодекса Республики Беларусь, допущенных кричевскими коммунальщиками. Поэтому редактор «Вольнага горада» рассматривает возможность обращения с жалобой в областную прокуратуру.


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